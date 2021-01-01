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قاسم يطلع رئيس لجنة توثيق جائحة كوفيد19 الحكومية على برامج وزارة الصحة

01 كانون ثاني / يناير 2021 02:40

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غزة-الرأي

اطلع الوكيل المساعد لوزارة الصحة م. اسامة قاسم وفداً حكومياً برئاسة م.طارق العيسوي رئيس لجنة توثيق جائحة كوفيد 19 الحكومية على برنامج التوثيق الخاص بوزارة الصحة، موضحاً فكرة إنشاء هذا البرنامج والذي يأتي في إطار توثيق الأنشطة والمهام التي تقوم بها الوزارة والعمل على تطويرها ليصبح مصدرا لإعداد التقارير ورصد مؤشرات الاداء الكاملة.

وبين قاسم انه تم تكييف التصميم ليتناسب مع توثيق تجربة الوزارة في مواجهة جائحة كورونا ثم العمل على شمولية البرنامج ليصبح حاضنة توثيقية لأنشطة الوزارة الاخرى.
بدوره، أثنى م. طارق العيسوي رئيس لجنة توثيق جائحة كورونا الحكومية على البرنامج التوثيقي للوزارة والذي شكل النواة الرئيسية للبرنامج الحكومي مضيفاَ أنه تم بحث سبل التكامل مع البرنامج الحكومي ورفده بالبيانات والمعلومات التي تعزز النجاح في توثيق الأداء.
 

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