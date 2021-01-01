"سهى" تبرئ الاحتلال من وفاة "عرفات"

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إنها تبرئ "إسرائيل" من مسؤولية قتل زوجها، معتبرة أنه سار في طريق الإرهاب. وفق ما ذكرته صحيفة يديعوت احرنوت العبرية.

وصفت زوجة عرفات سهى الطويل، الانتفاضة بالخطأ الكبير مضيفة: "الانتفاضة الثانية كانت خطأ عرفات الكبير" على حد قولها.

وقالت: "لا أعرف من أقنعه بتنفيذ انتفاضة عندما كان في خضم عملية سلام. لقد أخبرته أنه يجب أن يوقف هجمات حماس لأنها ستؤدي في النهاية إلى حرب أهلية. شرحت أنه بعد 11 سبتمبر لا أحد يريد رؤية المزيد من الانفجارات ، والناس لا يريدون رؤية الدماء. قلت: حماس أم ليس حماس ، أنتم ملتزمون بعملية السلام وعليكم وقف الإنتفاضة ".

ووفق ما نقلته الصحيفة، "هي متأكدة من أن زوجها قد تسمم ، لكنها تعفي "إسرائيل" من المسؤولية".

وأضافت: "تعتقد أنه ما كان يجب أن يعود عرفات إلى طريق الإرهاب، لكنها تدعي أن آخرين كانوا قتلة أكثر منه".

وكشفت سهى أن عرفات حزن فعلاً حزناً شديداً على اغتيال رابين، مشيرة إلى أنه كان مهووسًا بكراهية شارون.

وعلّقت الصحيفة العبرية: "بعد مرور 16 عامًا على وفاة ياسر عرفات، وفي مقابلة خاصة اجراها معها مخرج مسلسل "الأعداء" الذي سيبث على القناة "كان" ، تتحدث أرملته سهى عن الحياة بجواره وتحاول إقناع "الإسرائيليين" على أنه على الرغم من أن يديه ملطختان بدماء آلاف "الإسرائيليين"، إلا أنه يريد السلام حقًا".