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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2725) السبت 2/1/2021
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية: الإرهاب المنظم للمستوطنين جرائم حرب
اتصالات بين عباس وإدارة بايدن الجديدة.. ما تفاصيلها؟
بالفيديو "الغرفة المشتركة" توجه رسالة للأسرى في سجون الاحتلال
لخارجية": وفاة و3 إصابات في صفوف جالياتنا بفيروس كورونا
الرئيس يصدر قرارا بالعفو الخاص لعدد من المحكومين الجنائيين
اجتماع للجنة الطوارئ اليوم للنظر في تطورات الحالة الوبائية والإجراءات المقبلة
آلاف المصلين يصلون في مقام ومسجد النبي موسى في أريحا
حماس: سليماني هو أول من ارسل صاروخ الكورنيت الى غزة
أخبار إسرائيلية
حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا في إسرائيل تتجاوز المليون شخص
صحيفة عبرية: الرئيس عباس طلب من بايدن استئناف المفاوضات مع الاحتلال
نتنياهو يغازل فلسطينيي الداخل قبل الانتخابات
اكتشاف 18 إصابة بالطفرة الجديدة لكورونا في إسرائيل
وصول 300 مهاجر من يهود "الفلاشا" إلى إسرائيل
اخبار دولية
أمريكا و(إسرائيل) تصوتان ضد ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021
إصابات «كورونا» تتجاوز 82.9 مليون حالة عالمياً
طهران: اغتيال الزعماء الأجانب علامة تجارية أمريكية وإسرائيلية وليست إيرانية
طهران: ردنا سيكون ساحقا على كل من يقترب من خطوطنا الحمراء
أخبار عربية
الأزهر الشريف يرصد انتهاكات الاحتلال في القدس خلال عام 2020
إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
دير جرير الفلسطينية.. مشاهد تعيد للأذهان انتفاضة الحجارة- (فيديوهات)
مناطق التماس في الضفة الغربية تنفجر غضبا … عشرات الإصابات في مواجهات تصدت…
سهى عرفات تنفي تبرئتها إسرائيل من تهمة قتل زوجها
من مسافة صفر.. رصاصة جندي إسرائيلي تخترق رقبة فلسطيني ـ (فيديو)
حركة “فتح” تحيي انطلاقتها الـ56 دون تجمعات جماهيرية بفعل جائحة كورونا
الجماعات الاستيطانية المتطرفة توسع هجماتها لنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية
فلسطين: لجنة التحقيق بأحداث الحفل الموسيقي في “مقام النبي موسى” تحمل المسؤولية لجهات…
حماس تكشف عن “مساع جديدة” لتحقيق المصالحة الفلسطينية
الشرق الأوسط
الفلسطينيون يحتفلون بذكرى الثورة وسط صدامات مع قوات الاحتلال
دعوى إسرائيلية تطالب {أبو مازن} و{أم جهاد} بدفع 363 مليون دولار
الخليج الإماراتية
إصابات «كورونا» تتجاوز 82.9 مليون حالة عالمياً
الاهرام المصرية
إصابة 19 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. والعشرات بالاختناق في الخليل وقلقيلية
عشرات الإصابات بالغاز إثر قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بشرق نابلس
الشروق المصرية
إصابة 19 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بالاختناق في الخليل وقلقيلية
هنية: هناك مساع لاستئناف الحوار الوطني لإنجاز المصالحة
الغد الأردنية
إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق بمسيرات مناهصة للاحتلال
غزة: 4 وفيات 689 إصابة بفيروس كورونا
الشرق القطرية
إسرائيل تمنع آلاف الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى
الخارجية الفلسطينية: الإرهاب المنظم للمستوطنين جرائم حرب
تروي القصص بحجارة الشواطئ.. الفلسطينية زينب القواسمة لـ "الشرق": لكل حجر في بلادي حكاية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
غزة.. إعلان تأسيس "منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات"
"تيك توك" يحارب المحتوى الفلسطيني ويحذف حساب شبكة إخبارية
(18) وفاة و(1450) إصابة بفيروس كورونا في الضفة وغزة
حماس تكشف الجديد.. هذا ما قدمه قاسم سليماني للمقاومة
"فتح" في ذكرى تأسيسها... "استقطابات" داخلية وخارجية
توتو يدعو بايدن لوقف مهزلة التستُّر على النووي الإسرائيلي
من المسؤول عن حادثة "مسجد ومقام النبي موسى"؟.. السلطة تكشف!
تخوُّفات تسود الأسرى والمحرَّرين والجرحى وأهالي الشهداء
القدس المحلية
الاحتلال يعتقل شابًا على حدود قطاع غزة
إصابة مواطن بشلل رباعي جراء رصاصة أصابت رقبته خلال مواجهات مع الجيش الاحتلال
فتح كافة القطاعات السبت بانتظار نتائج اجتماع للجنة الطوارئ
"الأمل " توزع كسوة الشتاء على الأطفال الفقراء والمرضى
القدس: إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمكتبة الخالدية بمناسبة مرور 120 عاماً على تأسيسها
جريمة قتل ثانية اليوم بأراضي الداخل
مصادرة نحو 700 دونم من شمال القدس لتحويلها لحديقة عامة ومراكز ترفيه رياضية
إصابات بالاختناق خلال مسيرة بيت دجن الرافضة للاستيطان
المستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتون في حارس
الحياة الجديدة
هيئة الأسرى: الإفراج عن شابين مقدسيين بكفالة مالية وشروط أخرى
صلاة الجمعة في "الأقصى": أعداد محدودة وسط إجراءات احتلالية تنكيلية
الخارجية تصدر تعليمات لتسهيل سفر المواطنين
الأيام
عشرات الإصابات إحداها حرجة خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة
السماح بفتح كافة القطاعات اليوم بانتظار قرارات اجتماع لجنة الطوارئ
مع بدء العام الجديد.. قتيلان وإصابتان جراء حوادث في البلدات العربية
الوباء": 18 وفاة و1450 إصابة جديدة وتسجيل 2088 حالة تعافٍ جديدة
وفاة و3 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية
قيود الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من الصلاة في الأقصى
اعتقال داعية سلفي مزّق صورة سليماني في رفح
وكالة صفا
مستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتون غرب سلفيت
الخارجية: فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر لاسطنبول
إصابة حرجة برصاص الاحتلال بالخليل
المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين بالضفة
إصابات بالاختناق بقمع مسيرة رافضة للاستيطان شرقي نابلس
النخالة يصل طهران للمشاركة في إحياء ذكرى استشهاد سليماني
مركز القدس يصدر حصاد انتهاكات الاحتلال لعام 2020
مواجهات مع الاحتلال عند البؤرة الاستيطانية بقرية دير جرير
عائلات قتلى إسرائيليين يقدمون دعوى لتعويضهم من السلطة
بالصور 12 سنة على مجزرة عائلة ريان بجباليا
وكالة الرأي الفلسطينية
704 إصابات بفيروس كورونا في غزة اليوم
"أبو الريش" يتحدث عن مستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة
سهى" تبرئ الاحتلال من وفاة "عرفات"
الاحتلال يصادر نحو 700 دونم من شمال القدس
قاسم يطلع رئيس لجنة توثيق جائحة كوفيد19 الحكومية على
النيابة العامة تحقق في 384 قضية متنوعة في القطاع
فلسطين اليوم
الدكتور الهندي: عرب الخليج يتمنون أن توجه ضربة لإيران قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض
د. الحساينة: لا يمكن لجم ارهاب الاحتلال الا بالمقاومة الشاملة
إصابات في انفجار بحي الشجاعية شرق غزة
سما نيوز
أولمرت يهاجم نتنياهو :"محتال ومستعد لبيع الدولة مقابل وجوده السياسي والشخصي"
القس توتو: يجب على بايدن وقف مهزلة التستر على نووي إسرائيل
بالفيديو: من مسافة صفر..جندي اسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني فيصيبه بشلل رباعي
الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة
وزارة الصحة بغزة: تسجيل 704 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع
أربع اصابات في جرائم متفرقة بالداخل المحتل
الأسرى المرضى بـ"الرملة": نواجه فيروس الاحتلال والعجز والوباء
الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم إيراني من العراق واليمن
الجهاد الإسلامي تُعقب على جريمة إطلاق الاحتلال النار على الشاب أبو عرام
عرب 48
شبيبة التلال" ينفلتون في القدس والضفة الغربية
حفل مقام النبي موسى: تحميل المسؤولية للفرقة ووزارتي السياحة والأوقاف
القدس: 231 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 3
القدس: اعتقال نائب مدير الأوقاف الإسلاميّة
طولكرم: مصرع امرأة وإصابة آخرين إثر حادث سير
وكالة وفا
القدس في 2020.... انتهاكات واستيطان وتهويد غي .
اجتماع للجنة الطوارئ غداً للنظر في تطورات الح
الظهراوي: "فلسطين النيابية" ستواصل عملها لصال
حدث في مثل هذا اليوم
- 2 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استشهاد الصحفي عمر السيلاوي، الذي يعمل في فضائية الأقصى، واستشهد عندما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة في مشروع بيت لاهيا.
- 2006م انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني في كافة مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.
- 2006م اغتيال المجاهدين سعيد أبو الجديان (29 عاما) قائد سرايا القدس في منطقة شمال غزة، ومرافقه أكرم قداس (42معاماً) بقصف صاروخي صهيوني على سيارتهما شمال غزة.
- 2005م قوات الاحتلال الصهيونيّ تنسحب من خان يونس بعد حملتها العسكريّة المسمّاة "حديد بنفسجيّ"، مخلّفةً وراءها 13 شهيداً وأكثر من 30 جريحاً و18 منزلاً مهدّماً .
- 2003م مناورات عسكريّة بحريّة مشتركة بين القوات الأمريكيّة والصهيونيّة والتركيّة في مياه البحر الأبيض المتوسّط.
- 1993م الفلسطينيون يرفضون اقتراحاً بوقف الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994) مقابل عودة أربع مائة وثلاثة عشر مبعداً من مرج الزهور عند الحدود اللبنانية.
- 1981م القوات الإسرائيلية تحرق جثث خمسة من عناصر المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.
- 1967م أحمد الشقيري يعلن عن تشكيل (مجلس الثورة الفلسطيني)، الأمر الذي كان وراء حلّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حلاً مؤقتاً.
- 1943م اللوبي الصهيوني يلح على الرئيس فرانكلين روزفلت بتبني القضية اليهودية، وجعل تصريح بلفور حقيقة ثابتة، وفتح أبواب فلسطين أمام المهاجرين اليهود، وقد استسلم الرئيس روزفلت للضغوط الصهيونية، فيما يتعلق باستمرار تدفق الهجرة إلى فلسطين، وفوض رئيس مجلس الطوارئ الصهيوني الأمريكي، بأن يعلن أن الحكومة الأمريكية لم توافق أبداً على الكتاب الأبيض الصادر عن بريطانيا 1939، بالإضافة إلى ذلك أعلن البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي (حزب روزفلت) في 20/7/1944م ما يلي:" نحن نؤيد فتح أبواب فلسطين للهجرة والاستعمار اليهودي دون أي قيود ونفضل تلك السياسة التي تؤدي إلى قيام كومونولث يهودي ديموقراطي".
- 1938م المفتي الحاج محمد أمين الحسيني ينجو من الاعتقال الإنكليزي ويغادر سراً إلى بيروت بعد أن قضى نحو ثلاثة أشهر متخفياً داخل حرم المسجد الأقصى.
- 1936م حكومة الانتداب البريطاني ترفض طلباً فلسطينياً بتشكيل حكومة وطنية في فلسطين وتقترح بدلا من ذلك تشكيل مجلس تشريعي.