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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2725) السبت 2/1/2021

أخبار فلسطينية﻿

لخارجية": وفاة و3 إصابات في صفوف جالياتنا بفيروس كورونا

الرئيس يصدر قرارا بالعفو الخاص لعدد من المحكومين الجنائيين

أخبار إسرائيلية

حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا في إسرائيل تتجاوز المليون شخص

نتنياهو يغازل فلسطينيي الداخل قبل الانتخابات

اكتشاف 18 إصابة بالطفرة الجديدة لكورونا في إسرائيل

وصول 300 مهاجر من يهود "الفلاشا" إلى إسرائيل

اخبار دولية

طهران: ردنا سيكون ساحقا على كل من يقترب من خطوطنا الحمراء

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

دير جرير الفلسطينية.. مشاهد تعيد للأذهان انتفاضة الحجارة- (فيديوهات)

مناطق التماس في الضفة الغربية تنفجر غضبا … عشرات الإصابات في مواجهات تصدت…

سهى عرفات تنفي تبرئتها إسرائيل من تهمة قتل زوجها

من مسافة صفر.. رصاصة جندي إسرائيلي تخترق رقبة فلسطيني ـ (فيديو)

حركة “فتح” تحيي انطلاقتها الـ56 دون تجمعات جماهيرية بفعل جائحة كورونا

الجماعات الاستيطانية المتطرفة توسع هجماتها لنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية

فلسطين: لجنة التحقيق بأحداث الحفل الموسيقي في “مقام النبي موسى” تحمل المسؤولية لجهات…

حماس تكشف عن “مساع جديدة” لتحقيق المصالحة الفلسطينية

الشرق الأوسط

الفلسطينيون يحتفلون بذكرى الثورة وسط صدامات مع قوات الاحتلال

دعوى إسرائيلية تطالب {أبو مازن} و{أم جهاد} بدفع 363 مليون دولار

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

إصابة 19 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. والعشرات بالاختناق في الخليل وقلقيلية

عشرات الإصابات بالغاز إثر قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بشرق نابلس

الشروق المصرية

إصابة 19 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بالاختناق في الخليل وقلقيلية

هنية: هناك مساع لاستئناف الحوار الوطني لإنجاز المصالحة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

إسرائيل تمنع آلاف الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يعتقل شابًا على حدود قطاع غزة

إصابة مواطن بشلل رباعي جراء رصاصة أصابت رقبته خلال مواجهات مع الجيش الاحتلال

فتح كافة القطاعات السبت بانتظار نتائج اجتماع للجنة الطوارئ

"الأمل " توزع كسوة الشتاء على الأطفال الفقراء والمرضى

القدس: إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمكتبة الخالدية بمناسبة مرور 120 عاماً على تأسيسها

جريمة قتل ثانية اليوم بأراضي الداخل

مصادرة نحو 700 دونم من شمال القدس لتحويلها لحديقة عامة ومراكز ترفيه رياضية

إصابات بالاختناق خلال مسيرة بيت دجن الرافضة للاستيطان

المستوطنون يهاجمون خان اللبن

المستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتون في حارس

الحياة الجديدة

هيئة الأسرى: الإفراج عن شابين مقدسيين بكفالة مالية وشروط أخرى

صلاة الجمعة في "الأقصى": أعداد محدودة وسط إجراءات احتلالية تنكيلية

الخارجية تصدر تعليمات لتسهيل سفر المواطنين

الأيام

عشرات الإصابات إحداها حرجة خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة

السماح بفتح كافة القطاعات اليوم بانتظار قرارات اجتماع لجنة الطوارئ

مع بدء العام الجديد.. قتيلان وإصابتان جراء حوادث في البلدات العربية

الوباء": 18 وفاة و1450 إصابة جديدة وتسجيل 2088 حالة تعافٍ جديدة

وفاة و3 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

قيود الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من الصلاة في الأقصى

اعتقال داعية سلفي مزّق صورة سليماني في رفح

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

704 إصابات بفيروس كورونا في غزة اليوم

النيابة العامة تحقق في 384 قضية متنوعة في القطاع

فلسطين اليوم

سما نيوز

أولمرت يهاجم نتنياهو :"محتال ومستعد لبيع الدولة مقابل وجوده السياسي والشخصي"

القس توتو: يجب على بايدن وقف مهزلة التستر على نووي إسرائيل

بالفيديو: من مسافة صفر..جندي اسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني فيصيبه بشلل رباعي

الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 704 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

أربع اصابات في جرائم متفرقة بالداخل المحتل

الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم إيراني من العراق واليمن

الجهاد الإسلامي تُعقب على جريمة إطلاق الاحتلال النار على الشاب أبو عرام

عرب 48

حفل مقام النبي موسى: تحميل المسؤولية للفرقة ووزارتي السياحة والأوقاف

القدس: 231 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 3

القدس: اعتقال نائب مدير الأوقاف الإسلاميّة

طولكرم: مصرع امرأة وإصابة آخرين إثر حادث سير

وكالة وفا

القدس في 2020.... انتهاكات واستيطان وتهويد غي .

اجتماع للجنة الطوارئ غداً للنظر في تطورات الح

الظهراوي: "فلسطين النيابية" ستواصل عملها لصال

حدث في مثل هذا اليوم

2 كانون ثاني (يناير)

2009م استشهاد الصحفي عمر السيلاوي، الذي يعمل في فضائية الأقصى، واستشهد عندما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة في مشروع بيت لاهيا

قطاع غزة. 2006م انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني في كافة مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية

2006م اغتيال المجاهدين سعيد أبو الجديان (29 عاما) قائد سرايا القدس في منطقة شمال غزة ، ومرافقه أكرم قداس (42معاماً) بقصف صاروخي صهيوني على سيارتهما شمال غزة

2005م قوات الاحتلال الصهيونيّ تنسحب من خان يونس بعد حملتها العسكريّة المسمّاة "حديد بنفسجيّ"، مخلّفةً وراءها 13 شهيداً وأكثر من 30 جريحاً و18 منزلاً مهدّماً .

2003م مناورات عسكريّة بحريّة مشتركة بين القوات الأمريكيّة والصهيونيّة والتركيّة في مياه البحر الأبيض المتوسّط.

1993م الفلسطينيون يرفضون اقتراحاً بوقف الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994) مقابل عودة أربع مائة وثلاثة عشر مبعداً من مرج الزهور عند الحدود اللبنانية.

1981م القوات الإسرائيلية تحرق جثث خمسة من عناصر المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.

1967م أحمد الشقيري يعلن عن تشكيل (مجلس الثورة الفلسطيني)، الأمر الذي كان وراء حلّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حلاً مؤقتاً.

1943م اللوبي الصهيوني يلح على الرئيس فرانكلين روزفلت بتبني القضية اليهودية، وجعل تصريح بلفور حقيقة ثابتة، وفتح أبواب فلسطين أمام المهاجرين اليهود، وقد استسلم الرئيس روزفلت للضغوط الصهيونية، فيما يتعلق باستمرار تدفق الهجرة إلى فلسطين، وفوض رئيس مجلس الطوارئ الصهيوني الأمريكي، بأن يعلن أن الحكومة الأمريكية لم توافق أبداً على الكتاب الأبيض الصادر عن بريطانيا 1939، بالإضافة إلى ذلك أعلن البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي (حزب روزفلت) في 20/7/1944م ما يلي:" نحن نؤيد فتح أبواب فلسطين للهجرة والاستعمار اليهودي دون أي قيود ونفضل تلك السياسة التي تؤدي إلى قيام كومونولث يهودي ديموقراطي".

1938م المفتي الحاج محمد أمين الحسيني ينجو من الاعتقال الإنكليزي ويغادر سراً إلى بيروت بعد أن قضى نحو ثلاثة أشهر متخفياً داخل حرم المسجد الأقصى.