6 طرق صحية لعلاج ارتفاع الكولسترول وتجنب المخاطر الصحية

يساعد الحفاظ على تناول الطعام الصحي بانتظام في التغلب على العديد من الأمراض، حيث يمكن السيطرة على مشكلة ارتفاع الكولسترول باتباع نظام غذائي متوازن أيضًا، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS تعرف المادة الشمعية الدهنية التي ينتجها الكبد بشكل طبيعي باسم الكولسترول هناك نوعان منه البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) من الضروري الحفاظ على مستويات الكولسترول في الدم للحد من المخاطر الصحية.

وتسمى الحالة التي يرتفع فيها مستوى الكولسترول في الدم إلى مستويات عالية بفرط كولسترول الدم نظرًا لأن الكولسترول هو نوع من الدهون، فإن هذه الحالة هي نوع من فرط شحميات الدم، من أبرز طرق التحكم في ارتفاع الكولسترول هو اتباع نظام غذائي متوازن سيساعدك النظام الغذائي الصحي على خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم ورفع مستويات الكولسترول الجيد.

6 نصائح لنظام غذائي للتحكم في ارتفاع الكولسترول

ضمّن التوابل والأعشاب: تحتوي معظم البهارات والأعشاب على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك في إدارة مستويات الكولسترول أضف التوابل والأعشاب مثل الكركم والقرفة والثوم والزنجبيل والنعناع والكزبرة وغيرها أثناء طهي وجباتك لإضافة نكهة غنية إليها.

تناول الفواكه والخضراوات: تعد الفاكهة والخضروات مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة ويمكن أن تساعد في خفض مستويات LDL إلى مستويات كبيرة انخفاض LDL يعني انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

استهلك الدهون غير المشبعة: يرتبط استهلاك الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكريات برفع مستويات LDL تجنبها واستبدالها بالدهون غير المشبعة مثل الزيتون والمكسرات والأسماك الدهنية وغيرها يمكن أن يفيد صحتك.

استهلك الألياف القابلة للذوبان: استهلاك الطعام الغني بالألياف القابلة للذوبان سيعزز إنتاج العصارة الصفراوية من الكبد والتي بدورها سوف تستخلص الكولسترول من مجرى الدم سوف يساعدك أيضًا على خفض مستوى الكولسترول في الدم يمكنك تضمين أطعمة مثل بذور الكتان والحمضيات والفول والحبوب الكاملة والبقوليات والتفاح في نظامك الغذائي.

اشرب الشاي الأخضر: الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، لذلك فهو خيار ممتاز لتضمينه في نظامك الغذائي للتحكم في مستويات الكولسترول.

اختر نظامًا غذائيًا متوسطيًا: النظام الغذائي المتوسطي هو أحد أكثر الأنظمة الغذائية تساهلاً التي يجب اتباعها من السهل أيضًا غرسها في نمط الحياة ،يمكنك اختياره لإدارة الكولسترول في الدم لأنه نظام غذائي صحي.