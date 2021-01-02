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الطقس: أجواء غائمة إلى باردة ولا تغير على درجات الحرارة

02 كانون ثاني / يناير 2021 09:08

الطقس
الطقس

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا إلى غائم جزئي، وباردا فوق المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا إلى غائم جزئي، وبارداً فوق المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي، وباردا فوق المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا، وباردا فوق المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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