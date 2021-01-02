وفاة و3 إصابات في صفوف جالياتنا بفيروس كورونا

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 344 حالة وفاة، وتسجيل 3 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 8917 إصابة في صفوف جالياتنا منذ بدء انتشار الوباء.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا للمواطنة فتحية أبو موسى /58 عاما/، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 16، فيما سجلت 11 إصابة سابقة بفيروس كورونا في صفوف الجالية.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كل من فلوريدا وكاليفورنيا ليرتفع عدد الإصابات إلى 5979 إصابة.

فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 107.