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سعودي يشترى عقار في مزاد أمام أصحابه: ولكن حدثت المفاجأة

02 كانون ثاني / يناير 2021 09:49

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شهد مزاد للعقارات في مدينة تبوك السعودية مؤقف مؤثرا بعد قيام رجل أعمال السعودي بموقف إنساني نبيل تجاه أصحاب أحد العقارات المعروضة للبيع.

وفي التفاصيل التي ذكرتها عدد من التقارير الصحافية السعودية، فقد أقدم رجل أعمال سعودي على شراء عقار بقيمة مليون ريال، يعود لورثة، وهم سيدتين وابن من أصحاب الهمم، اضطروا لبيع منزلهم لسد احتياجاتهم المادية.

وبعد شرائه للعقار، قام الرجل السعودي برد العقار لهم أمام الجميع، بعد أن سمع بقصتهم المؤثرة.

ووفقا لفيديو تداوله ناشطون على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الموقف مشاعر الحضور، وبعدهم لم يتمالك نفسه فانهمرت دموعه، معبرين عن مدى الإنسانية التي يتمتع بها الرجل وأن موقفه هو موقف إنساني يجب على الجميع التصرف مثله.

فيديو السعودية

وقام الأمير سطام بن خالد آل سعود بنشر مقطع فيديو يوثق شهامة رجال الأعمال السعودي وذلك على حسابه الشخصي على موقع التدوين تويتر: "مشهد ليس بغريب عن أبناء الوطن الكرام الذين عرف عنهم الكرم والإنسانية والنخوة، رجل أعمال من تبوك يشتري عقار لورثة بمليون ريال من المزاد العلني ويعيده لذويه إمرأتين وابن معاق الله يجزاه كل خير ويبارك له في ماله، حي الرجال اللي لهم فعل الطيب أهل الكرم والشهامة".

وأضاف "أمثال هذه المشاهد والمواقف هي التي يجب أن نروج لها لأنها تعكس واقع مجتمعنا الحقيقي الذي تميز بالخصال الطيبة والكرم والشهامة، وليس تلك التفاهات والسخافات التي نراها من مجموعة من الأغبياء والسذج الذين يبحثون عن إثارة الجدل من أجل زيادة المشاهدات والمتابعات".

وكان قد  أعاد الإعلامي السعودي، عبدالله البرقاوي نشر مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: "موقف إنساني مؤثر في مزاد تبوك.. رجل اعمال حضر مزاد على عقارات معروضة للتصفية، تشغلها عوائل.. قام بشراء عدة عقارات بمليون ريال لحماية العوائل من فقدان مساكنهم، العوائل كانت حاضرة للمزاد ليشهدوا على بيع مساكنهم؛ وإذ بهم يشهدون على تفريج كربتهم على يدِ فاعل الخير".

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