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16 إصابة بـ"كورونا" بين الأسرى بقسم (3) في "النقب"

02 كانون ثاني / يناير 2021 12:23

الأسرى
الأسرى

رام الله – الرأي:

ارتفعت عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" في قسم (3)  في سجن "النقب" الصحراوي إلى (16)، وذلك بعد تسجيل إصابة أسير قبل يومين.

وأكد نادي الأسير، في بيان، أن عدد الإصابات مرشح للارتفاع مع ظهور أعراض على الأسرى داخل القسم المذكور، والذي يقبع فيه 73 أسيرًا، لافتًا إلى أن إدارة السجن نقلت جميع الأسرى المصابين إلى قسم (8) في سجن "ريمون"، وهو القسم الذي خصص لاحتجاز الأسرى المصابين بفيروس "كورونا".

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجن "النقب"، لا سيما أن سجن "النقب" يقبع فيه ما يزيد على 1200 أسير، بينهم كبار في السّن ومرضى.

وجدد مطالبه للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن بشكلٍ عاجل، وضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج عينات الأسرى وأوضاعهم الصحية.

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