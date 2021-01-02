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مستوطنون يعتدون على المزارعين في مسافر يطا

02 كانون ثاني / يناير 2021 01:52

مستوطنون يعتدون على المزارعين
مستوطنون يعتدون على المزارعين

الخليل – الرأي:

اعتدى مستوطنون متطرفون اليوم السبت، على المزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل تحت حماية جيش الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنو "متسبي يائير" و"بيت يتير" و"أولاد يعقوب داليا" الجاثمات على أراضي المواطنين جنوب شرق يطا جنوب الخليل، اعتدوا بالضرب على مزارعين عزّل من عائلة النواجعة قرب قرية ام لخوص.

وذكرت أن المستوطنون حاولوا منع المواطنين من حراثة أراضيهم، ما تسبب بحدوث عراك بالأيدي، وإصابة عدد من المزارعين برضوض وكدمات.

يذكر ان المستوطنين يعتدون بشكل متواصل على أصحاب هذه الأراضي، ويقتلعون عشرات أشجار الزيتون ويسرقونها، في محاولة لتهجيرهم بغية توسيع المستوطنات المذكورة.

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