وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 11 حالة وفاة و704 إصابات جديدة بـ"كورونا" بقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية سعودي يشترى عقار في مزاد أمام أصحابه: ولكن حدثت المفاجأة وكالة الرأي الفلسطينية القدس 2020 .. شهداء وانتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية رجل يبدأ 2021.. بجائزة تفوق الخيال وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تعني خدمة Cloud Print من جوجل؟ وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من مليون و835 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية أبل تستقر على تصميمين لهاتفها القابل للطى وكالة الرأي الفلسطينية وفاة و3 إصابات في صفوف جالياتنا بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 3 طرق تمكنك من استخراج الصور من ملفات PDF.. جربها وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى المرضى بـ"الرملة": نواجه فيروس الاحتلال والعجز والوباء
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

25 وفاة و1064 إصابة جديدة بـ"كوورنا" في الضفة وغزة

02 كانون ثاني / يناير 2021 01:55

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، تسجيل 25 وفاة و1064 إصابة جديدة بكورونا و1477 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية "طولكرم 1، رام الله 4، ضواحي القدس 3، جنين 1، نابلس 2، الخليل 3"، و11 حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا (12)، سلفيت (22)، طولكرم (43)، رام الله (102)، ضواحي القدس (17)، بيت لحم (29)، جنين (55)، نابلس (42)، الخليل (25)، قلقيلية (5)، طوباس (8)"، قطاع غزة (704).

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات.

وتابعت: توزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "أريحا (12)، سلفيت (42)، طولكرم (72)، رام الله (182)، بيت لحم (166)، جنين (82)، نابلس (197)، الخليل (149)، طوباس (15)"، قطاع غزة (560).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 119 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" علماء فلسطين" تنظم وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟