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انخفاض بإصابات "كورونا" في غزة ونقص الأكسجين التحدي الأبرز

02 كانون ثاني / يناير 2021 03:45

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة- الرأي:

كشف مدير مستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة، يوسف العقاد، أن انخفاضاً طفيفاً طرأ على منحنى الإصابات بفيروس "كورونا" في الأسابيع الأخيرة.

وقال "العقاد" في تصريح لإذاعة الأقصى السبت، "يوجد ثبات بالمسطح، فيما يتعلق بالحالات الجديدة، وهناك انخفاض بعدد الإصابات الخطرة التي تصل إلى مستشفى غزة الأوروبي".

وأشار إلى أن إغلاق يومي الجمعة والسبت كان له أثراً على ثبات الحالة الوبائية وانخفاضها بشكل طفيف، وكلما التزم المواطنون بالإجراءات الوقائية ستعود الحياة لطبيعتها، وعدم الالتزام قد يجعلنا نلجأ لتمديد الإغلاق الأسبوعي أو حتى الوصول للإغلاق العام.

وأضاف "يوجد 130 مصاباً على أسرة العناية المركزة والمبيت داخل مستشفى غزة الأوروبي، وهذا يعود إلى جهود الطواقم الصحية التي باتت على تدريب عالي وتقدم الرعاية الطبية بناء على بروتكولات عالمية".

ولفت إلى أنه لا زال التحدي الأبرز هو نقص الأكسجين رغم رفع قدرة الإنتاج إلى 4000 لتر في الدقيقة وجاري حالياً تجهيز محطة لإنتاج حوالي 2600 لتر قريباً.

ونوه إلى أجهزة التنفس الاصطناعي المتوفرة كافية حتى اللحظة للتعامل مع مصابي "كورونا"، فيما يوجد حالات خطيرة من فئة الشباب بسبب تمكن الفايروس من الرئتين لديهم.

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