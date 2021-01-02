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الشرطة توقف 4 أشخاص اعتدوا على عناصرها بخان يونس

02 كانون ثاني / يناير 2021 08:45

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة- الرأي:

أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، توقيف أربعة أشخاص من إحدى العائلات في مدينة خانيونس، بعد قيامهم بإعاقة عمل عناصرها.

وبين المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي أن الحدث تمثل بالاعتداء على العناصر وإلقاء الحجارة صوبهم أثناء القيام بواجبهم في متابعة الالتزام بالإغلاق الكلي للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح "البطنيجي" خلال تصريح صحفي، أنه تم فتح تحقيق في الحادث، تمهيداً لإحالة الموقوفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفت إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستواصل القيام بواجبها في تنفيذ الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا.

قال: "لن نتهاون في اتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يخالف تلك الإجراءات، أو يحاول إعاقة عمل الأجهزة المختصة".

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