6 مشروبات تقضى على الإمساك وتعالج انتفاخ المعدة

يعد الإمساك من أكثر المشكلات التي تواجه المعدة والتي قد تكون مؤشر على إصابتك بمشكلة صحية خطيرة، نظرا لأن الإمساك يؤدى الى إبطاء حركة الأمعاء في القولون، والتي تؤثر سلبيا على عملية الهضم، وفقا لتقرير نشر في موقع timesofindia

العلاجات المنزلية التي تساعدك للتخلص من الإمساك وتخفف انتفاخ المعدة والقولون:

1.الماء الفاتر يساعدك في التخلص من الإمساك من خلال تناول كوبين على الأقل من الماء الفاتر صباحا على معدة فارغة الأمر الذى يساعدك في تخفيف الم المعدة ويساعدك على الهضم.

2. زيت جوز الهند، الذى يحتوى على كميات من الأحماض الدهنية، والتي تساعد على تحفيز حركة الأمعاء وتليين البراز، حيث يقوم الزيت بتشحيم الأمعاء مما يساعد في سهولة حركة الجسم ويمنع الإمساك، كما أنه يساعد على التخلص من الفضلات الزائدة من الجسم، لذا يجب عليك تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند يومياً للتخفيف من حدة الإمساك.

3. الزنجبيل والذى يساعدك على تعزيز حركة الأمعاء وبالتالي علاج الإمساك، ويمكن استخدامه كمشروب أو من خلال تدليك منطقة البطن بزيت الزنجبيل العطري.

4. تناول الكافيين الذى يساعد على تحفيز حركة الأمعاء عن طريق تقلص عضلات البطن، حيت تساعد القهوة في تحريك البراز باتجاه المستقيم ثم الخروج منه، فإن شرب كوب أو كوبين من القهوة يمكن أن يحفز القناة الهضمية بطريقة مماثلة للوجبات.

5.الماء الدافئ مع عصير الليمون هو أحد العلاجات المنزلية للتخلص من مشكلة الإمساك، حيث يحتوى الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساعد على إزالة السموم من الجهاز الهضمي وسحب الماء إلى الأمعاء، عندما يرتفع مستوى الماء فإنه يساعد على تليين البراز وتحفيز حركة الأمعاء.

6.عصير الأناناس الذى يحتوي على إنزيم يسمى بروميلين والذى يساعد على تخفيف الإمساك وتقليل الانتفاخ وتقلصات المعدة.