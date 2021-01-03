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احذر..معقمات اليدين أقل من 60% كحول تساعد على نمو الجراثيم

03 كانون ثاني / يناير 2021 06:25

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كشف تقرير صادر عن المجلس الأمريكي للعلوم والصحة، عن فاعلية الصابون في القضاء على الجراثيم مقارنة بمطهر اليدين، حيث تبين أن المطهر يقتل مابين 60 الى 95% من الجراثيم، إلا أن غسل اليدين بالصابون والماء العادى يقضى عليها بنسبة 100%، كما ان المطهرات التى تحتوى على نسبة كحول أقل من 60% تساعد على نمو الجراثيم،  وفقا لتقرير نشر في موقع insider

وأوضح التقرير أن لاشئ يضاهى غسيل اليدين جيدا بالصابون، خاصة أن معقم اليدين ليس فعالا مثل عملية غسل اليدين لمدة ثوانى، كما تبين أن المكون الرئيسى لمعقم اليدين هو الأيزوبروبانول المعروف بالكحول المحمر أو الإيثانول ، والذى يعد  فعال ضد بعض الفيروسات والبكتيريا، طالما يحتوي على كمية كافية من الكحول.

وأشار التقرير إلى أن المطهرات ليست فعالة مثل غسل اليدين، نظرا لأنها قد تكون منتهية الصلاحية وعمر افتراضى محدد لفعاليتها تجاه الجراثيم، وحدد التقرير أيضا كيفية استخدام معقم اليد بشكل صحيح، من خلال وضع الكمية المحددة ثم يتم وضع المطهر جيدًا على كلتا يديك حتى تشعر بالجفاف، على أن تستمر تلك العملية  نحو 20 ثانية.

وأكد التقرير أن معقم اليدين فعال في قتل بعض الميكروبات، مضيفا: هناك بعض الجراثيم التي لا يتم القضاء عليها من خلال المطهرات مثل ميكروب كريبتوسبوريديوم، وهو عدوى طفيلية تسبب مشاكل في التنفس والجهاز الهضمي، وميكروب نوروفيروس، الذى يعد عدوى فيروسية يمكن أن تسبب القيء والإسهال، وحتى يكون مطهر اليد فعالا للغاية في حمايتك لابد أن تحتوي على الكحول بنسبة 60٪ على الأقل، نظرا لأن الكحول ذا التركيز المنخفض يساعد في نمو الجراثيم، كما أنه قد يصيبك بتهيج بسيط للجلد.

وأوضح التقرير أن استخدام الماء والصابون افضل من مطهرات اليد، نظرا لقدرة الصابون على إذابة كل من الماء والزيت، لذلك فهي تغسل الميكروبات من يديك بشكل نهائي، كما انه يحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي ، وهي مواد ترفع الزيت والميكروبات من الجلد.

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