هآرتس: جيش الاحتلال قتل 25 فلسطينيًا بالضفة خلال 2020

القدس المحتلة - الرأي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 25 فلسطينيًا من بينهم 7 أطفال في مناطق الضفة الغربية المحتلة، خلال عام 2020 الماضي.

وبحسب تقرير للصحيفة، فإن 787 فلسطينيًا أصيبوا أيضًا برصاص جيش الاحتلال، بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي، من بينهم 155 طفلًا، مشيرًا إلى أن 632 منهم أصيبوا بالمطاطي، بينهم 127 طفلًا، في حين أصيب 155 بالرصاص الحي، بينهم 28 طفلًا، وهذا لا يشمل إصابة 1513 فلسطينيًا اختناقًا بالغاز المسيل للدموع واحتاجوا للعلاج في الميدان أو عيادات صغيرة، ومن بينهم 195 طفلًا.

وأشار التقرير إلى أن 214 من سكان كفر قدوم أصيبوا هذا العام بنيران جيش الاحتلال، من بينهم 36 طفلًا، منهم 139 أصيبوا بالغاز المسيل للدموع، و65 بالرصاص المطاطي، و5 بالرصاص الحي، إلى جانب إصابات بالصدمة العصبية لم تسجل.