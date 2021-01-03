وكالة الرأي الفلسطينية هآرتس: جيش الاحتلال قتل 25 فلسطينيًا بالضفة خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2726) الاحد 3/1/2021 وكالة الرأي الفلسطينية "زووم" تستعد ‏لإطلاق خدمة للبريد الإلكترونى والتقويم لمنافسة جوجل وكالة الرأي الفلسطينية شركة كورية تطور ثلاجة ذكية تفتح عند الطلب صوتيا دون لمسها وكالة الرأي الفلسطينية 5 معلومات خاطئة شائعة عن الأطعمة تؤثر على الصحة وكالة الرأي الفلسطينية احذر..معقمات اليدين أقل من 60% كحول تساعد على نمو الجراثيم وكالة الرأي الفلسطينية 6 مشروبات تقضى على الإمساك وتعالج انتفاخ المعدة وكالة الرأي الفلسطينية الفيفا يعلق عقوبة إيقاف تريبير مدافع اتلتيكو مدريد 10 أسابيع
أخبار » الأخبار العبرية

وأصاب 787 آخرين

هآرتس: جيش الاحتلال قتل 25 فلسطينيًا بالضفة خلال 2020

03 كانون ثاني / يناير 2021 08:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 25 فلسطينيًا من بينهم 7 أطفال في مناطق الضفة الغربية المحتلة، خلال عام 2020 الماضي.

وبحسب تقرير للصحيفة، فإن 787 فلسطينيًا أصيبوا أيضًا برصاص جيش الاحتلال، بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي، من بينهم 155 طفلًا، مشيرًا إلى أن 632 منهم أصيبوا بالمطاطي، بينهم 127 طفلًا، في حين أصيب 155 بالرصاص الحي، بينهم 28 طفلًا، وهذا لا يشمل إصابة 1513 فلسطينيًا اختناقًا بالغاز المسيل للدموع واحتاجوا للعلاج في الميدان أو عيادات صغيرة، ومن بينهم 195 طفلًا.

وأشار التقرير إلى أن 214 من سكان كفر قدوم أصيبوا هذا العام بنيران جيش الاحتلال، من بينهم 36 طفلًا، منهم 139 أصيبوا بالغاز المسيل للدموع، و65 بالرصاص المطاطي، و5 بالرصاص الحي، إلى جانب إصابات بالصدمة العصبية لم تسجل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" علماء فلسطين" تنظم وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟