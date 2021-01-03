وكالة الرأي الفلسطينية أطول سيارة في العالم تستعد لعرضها بعد الترميم وكالة الرأي الفلسطينية تقديم لائحة اتهام معدلة لنتنياهو اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية "جواز سفر لقاح كورونا"... شرط لركوب الطائرات وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية رجل يعثر على سيارته المسروقة بعد 17 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية المالية بغزة: صرف رواتب الموظفين غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية: بوادر للانتصار على فيروس كورونا هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية هآرتس: جيش الاحتلال قتل 25 فلسطينيًا بالضفة خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الضفة

03 كانون ثاني / يناير 2021 08:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر طارق ادعيس من الخليل، وأحمد علاونة من جنين، وعبود أبو هنية، وعدي حسين من قلقيلية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" علماء فلسطين" تنظم وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟