الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الضفة

جنين - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر طارق ادعيس من الخليل، وأحمد علاونة من جنين، وعبود أبو هنية، وعدي حسين من قلقيلية.