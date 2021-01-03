الإعلام: (82) انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال ديسمبر

غزة- الرأي:

سجلت وزارة الإعلام-المكتب الإعلامي الحكومي، سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، في محاولة لكتم أي صوت ينقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال وسياسته العنجهية.

ورصدت -وحدة الرصد والمتابعة- في المكتب الإعلامي الحكومي-غزة، خلال تقريرها لشهر ديسمبر/ كانون أول 2020 المنصرم، أكثر من(82 ) انتهاكاً إسرائيلياً، تمثل في الاعتداءات، والاعتقالات وتمديد وتجديد الاعتقال، والإهانات واقتحام ومداهمة منازل الصحفيين، ومنع تغطية ومضايقات داخل سجون الاحتلال، من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، عدا عن تواطؤ منصات ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي مع الاحتلال الإسرائيلي ورضوخها لشروطهم في حذف وحظر حسابات العشرات من الإعلاميين والنشطاء في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني، يقابله ( 5) من الانتهاكات من قبل أجهزة أمن السلطة ومجهولين.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وبين التقرير الشهري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت وأصاب بشكل متعمد، أكثر من (17) حالة من الصحفيين في الضفة المحتلة، خلال تغطيتهم عمليات الاحتلال الاجرامية، واعتداء الاحتلال ومستوطنيه عليهم بالركل والضرب وإطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السامة ومهاجمتهم بالكلاب الشرسة أثناء تغطيتهم الفعاليات والمسيرات السلمية وأداء عملهم المهني.

كما اعتقلت ومددت اعتقال وثبتت اعتقال إداري ورفضت استئناف في شهر ديسمبر، كانون أول المنصرم لأكثر من(17) صحفياً وإعلامياً، من بينهم اعتقال أربعة صحفيين لا يزال 3 منهم معتقلين، وتأجيل محاكمة أربعة اخرين، وتجديد اعتقال اداري لاثنين اخرين.

أما عن حالات منع من التغطية الصحفية لجرائم الاحتلال التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية سجل التقرير أكثر من (27) حالة منع تغطية جرائم الاحتلال، استخدم فيها الاحتلال ومستوطنيه كافة أنواع الأساليب المشينة لعرقلة عملهم من الضرب والاعتداء والاحتجاز ومطاردتهم بالكلاب الشرسة في أراضي الضفة المحتلة، عدا عن منع الصحفيين في قطاع غزة من تغطية على الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس ومنعهم من اجراء تقرير مع المزارعين الذين يعانون من تهديد وتجريف الاحتلال في المنطقة لأراضيهم الزراعية.

في حين سجل التقرير(3) حالات تهديد بالقتل والشتم بألفاظ نابية بحق الصحفيين،

كما رصد التقرير أكثر من (4) حالات اقتحام ومداهمة لمطبعة ومنازل الصحفيين، تخللها عبث بمحتويات المنازل وتحطيم أبوابها وتخريب، ومصادرة (4) من الهواتف نقابة وأجهزة خاصة بالصحفيين الذين تم اعتقالهما.

وبشأن مضايقات الاحتلال للأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال تم رصد (2) حالة انتهاك تم خلالها نقل الصحفي الى من سجن لآخر ومواصلة التحقيق معه دون معرفة التهمة الموجهة إليهم، واحبار آخر على دفع غرامة مالية قبل أن يفرج عنه.

وفي جانب محاربة المحتوى الفلسطيني من قبل إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي حذفت واغلقت وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من الصفحات والمواقع التابعة للإعلاميين والصحفيين خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول، حيث تم رصد أكثر من (8) حالات إغلاق لصحفيين ومواقع من قبل فيس بوك وعشرات الحسابات من قبل تويتر لإعلاميين وكتاب ونشطاء بطلب من الاحتلال الإسرائيلي.

انتهاكات أجهزة أمن السلطة

كذلك سجلت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي وزارة الاعلام خلال شهر ديسمبر/ كانون أول 2020 انتهاكات داخلية فلسطينية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة ومجهولين، والتي بلغ عددها (5) حالات، تمثلت في استدعاء وتحقيق(2) مع الصحفي محمد منى، وانس حواري، وتسجيل (3) حالات تهديد لصحفيين اثنين في موقع "دنيا الوطن"، ومحمد اللحام.

ونشر المكتب تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية التي رصدتها وحدة الرصد والمتابعة عن شهر ديسمبر/ كانون أول 2020 التي جاءت على النحو التالي:

2-12-2020: رفضت محكمة الاحتلال العليا للمرة الثانية، الاستئناف الذي تقدم به الأسير الصحفي أسامة حسين شاهين، من دورا جنوب الخليل، ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه لأربعة أشهر، واعتقل الاحتلال الأسير المحرر شاهين (38 عامًا) بتاريخ 8/9/2020 وأصدرت بعد 10 أيام على اعتقاله قرار بالاعتقال إداري لمدة4 أشهر، مع تثبيت الحكم.

4-12-2020: حذفت إدارة موقع "فيس بوك" صفحة الترا فلسطين، وذلك بالتآمر مع الاحتلال الاسرائيلي بهدف محاربة المحتوى الفلسطيني.

4-12-2020: اعتدى عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصور الصحفي مشهور الوحواح ويعمل في وكالة "وفا"، بالركل والضرب على ساقه، ومنعته من تغطية اعتداءات الاحتلال على المواطنين في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وشتمته بألفاظ نابية وهددته بإطلاق النار عليه إذا مارس مهمته في التصوير.

6-12-2020: منعت إدارة موقع "فيس بوك" صفحة صفحة 48 الإخبارية من النشر، كما حذفت صفحة كل من اكاديمية دراسات اللاجئين، القلعة الإعلامية، وشؤون فلسطينية.

7-12-2020: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطبعة "ارشيد" في باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وعاثت بمحتوياتها فساداً، واستولت على صور أبناء صاحب المطبعة الذين استشهدوا عام 2015.

8-12-2020: حذفت إدارة موقع "فيس بوك"، صفحة يوميات كفر مالك، وذلك بالتآمر مع الاحتلال الاسرائيلي بهدف محاربة المحتوى الفلسطيني.

8-12-2020: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الصحفية، بإلقاء قنابل الصوت والغاز السام عليهم مما أدى الى إصابة العديد منهم بالاختناق، لمنعهم عن تغطية هدم الاحتلال لعدد من منازل المواطنين في تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا.

9-12-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي الحر مجد كيال، بعد اقتحام منزله في مدينة حيفا، وفتشته وعبثت بمحتوياته، وحققت معه لمدة 7 ساعات في مركز تحقيق سجن الجلمة، ومن ثم أطلقت سراحه.

10-12-2020: داهمت قوات الاحتلال، منزل الصحفي والطالب في جامعة النجاح الوطنية، ليث جعار، في محاولة لاعتقاله، إلا أنهم أخفقوا، بسبب عدم تواجده بالمنزل، وانسحبت بعد أن عاثت خراباً وتكسيراً لأبواب منزله وصادرت أجهزته الخلوية، وسلمت أهله بلاغاً بتسليم نفسه.

10-12-2020: اعتقلت قوات الاحتلال المصر الصحفي تامر البرغوثي من بلدة كوبر برام الله، خلال تغطيته الصحفية وعمله المهني.

11-12-2020: أوقفت إدارة "تويتر" بشكل مؤقت بعض مزاياها لعدد من الصحفيين والنشطاء؛ نتيجة استخدامهم كلمة "صهيوني" في منشوراتهم، حيث تلقوا رسالة تفيد بانتهاكهم معايير وشروط الخدمة وتبني خطاب كراهية.

11-12-2020 حذفت إدارة موقع فيس بوك صفحة الإعلامية سميرة نصار، بحجة انتهاك معايير وشروط الصفحة.

12-12-2020: أصيب الصحفي مهند قفيشة، ويعمل في قناة فلسطين الرياضية، بكدمات في رأسه، جراء اعتداء قطعان المستوطنين عليه وبحماية الاحتلال، لمنعه عن تغطية مواجهات في تل الرميدة بمدنية الخليل، كما احتجزته قوات الاحتلال وحققت معه لساعات لتقديمه شكوى عن الاعتداء واجبرته على توقيع كفالة غير مدفوعة 3 آلاف شيكل.

12-12-2020: منعت قوات الاحتلال دخول الصحفيين لمنطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل، لتغطية اعتداءات الاحتلال واستيلاء المستوطنين على منازل المواطنين في المنطقة.

12-12-2020: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طاقم تلفزيون "الغد العربي"، الذي ضمّ المراسل رائد الشريف، والمصوّر جميل سلهب، ومراسل موقع "الحدث" الفلسطيني مصعب شاور، من تغطية اعتداءات الاحتلال على شبان فلسطينيين في منطقة باب الزاوية وسط الخليل واحتجزتهم في المنطقة لساعات.

13-12-2020: أجلت محكمة عوفر العسكرية، محاكمة المصور الصحفي تامر البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله ومددت اعتقاله لمدة ثمانية أيام.

13-12-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي والطالب في جامعة النجاح الوطنية ليث جعار، بعد اقتحام منزله بطولكرم للمرة الثانية والعبث بمحتوياته وتهديده بالقتل بعد الفشل باعتقاله قبل أيام.

12-12-2020: جددت محكمة الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري بحق الصحفي مصعب سعيد من بيرزيت شمال رام الله، لمدة 4 أشهر، علماً أنه كان مقرراً الإفراج عنه بعد عدة أيام.

13-12-2020: الاحتلال ينقل الأسير الصحفي مصعب سعيد من رام الله إلى سجن مجدو بعد فرض الاعتقال الإداري عليه.

.15-12-2020: جددت محكمة الاحتلال في عوفر الاعتقال الإداري، بحق الأسير المحرر المعاد اعتقاله الصحفي نضال نعيم أبو عكر (52 عاماً)، من بيت لحم، للمرة الثانية لمدة 6 شهور، علماً انه كان مقررا الافراج عنه بعد عدة أيام.

15-12-2020: أصيب الصحفيان محمد تركمان، وكريم خمايسة بالاختناق، جراء استنشاقهما الغاز السام الذي أطلقه عليهما قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنعهما عن تغطيته مواجهات اندلعت في مدينة البيرة.

17-12-2020: منعت قوات الاحتلال عدد من الصحفيين في قطاع غزة، من تغطية إعلامية مع المزارعين المهددة أراضيهم بالتجريف في منطقة الفخاري شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأطلقت عليهم الرصاص الحي بهدف ابعادهم عن المنطقة وترهيبهم.

18-12-2020: اعتدت قوات الاحتلال على مصور تلفزيون فلسطين، محمد عناية بالركل والضرب، ومنعته من تغطية مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

18-12-2020: منعت قوات الاحتلال والمستوطنين كل من الصحفي هشام أبو شقرة مصوّر وكالة "الأناضول"، ومصوّر وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عماد سعيد، ومصوّر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" حمزة شلش، من تغطية مسيرة سلمية مندّدة بالاستيطان في قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله، واعتدت عليهم بالضرب بالعصي.

18-12-2020: هاجم مجموعة من قطعان المستوطنين وبحماية الاحتلال، الصحفيين والمصورين، بالعصي والكلاب الشرسة، وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم لمنعهم تغطية مسيرة سلمية مندّدة بالاستيطان في قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله.

18-12-2020: منعت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون "فلسطين" الذي ضمّ المراسل بكر عبد الحق، والمصوّر سامر حبش من الصول الى عملهم بعد توقيفهما على حاجز قرية بيت فوريك العسكري شرقي مدينة نابلس، وسحبت بطاقاتهم الشخصية وفتشت سيارة تلفزيون فلسطين وسمحت لهم بالمرور بعد احتجازهما لمدة نصف ساعة.

19-12-2020: منعت قوات الاحتلال، مراسل موقع "الحدث" الفلسطيني الصحافي مصعب شاور من تغطية اعتداءات المستوطنين على أهالي شارع الشهداء وتل الرميدة في مدينة الخليل، في حين قام عدد من المستوطنين بشتمه بألفاظ نابية، ودفعه إلى خارج المكان.

20-12-2020: أجلت محكمة الاحتلال للمرة الثانية محاكمة الأسير المصور الصحفي تامر البرغوثي من بلدة كوبر برام الله الى يوم 24 من ذات الشهر، علماً بأنه مُعتقل منذ العاشر من ديسمبر.

21-12-2020: أجلت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، النظر في قضية الأسير الصحفي الحرّ طارق أبو زيد من نابلس، إلى 7 شباط/فبراير 2021.

24-12-2020: أجلت محكمة الاحتلال العسكرية للمرة الثالثة، محاكمة الصحفي الأسير تامر البرغوثي إلى تاريخ 18/1/2021 عِلماً بأنه مُعتقل منذ العاشر من ديسمبر.

25-12-2020: منعت قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين من تغطية المسيرة السلمية الأسبوعية في قرية كفر قدوم، المناهضة للاستيطان واستهدفتهم بقنابل الغاز السام، مما أدى الى إصابة بعض منهم بالاختناق.

25-12-2020: أصيب بعض الصحفيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاههم لمنعهم عن تغطية قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.

25-12-2020: أصيب عدد من الصحفيين، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاههم لمنعهم عن تغطية مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل "الشرفة" بقرية دير جرير شرق رام الله.

29-12-2020: استهدفت قوات الاحتلال عدداً من الصحفيين من خلال إطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام تجاههم، واعتدت عليهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالرصاص "المطاطي" والاختناق، ومنعتهم من تغطية تصدي المواطنين لعمليات هدم في منطقة الخالدية بالقرب من مستوطنة "سوسيا"، المقامة على أراضيهم شرق يطا جنوب الخليل، عرف من بينهم: ساري جردات حيث أصيب بالرصاص المعدني في الكتف، وإيهاب علامي، وعبد المحسن شلالدة، ورائد الشريف، وجميل سلهب أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع عولجوا ميدانيا.

29-12-2020: منعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية اقتلاع جرفات الاحتلال أشجار الزينون في منطقة عرب الزايد بقرية النويعمة شمال مدينة أريحا، وكان من بينهم طاقم وكالة "وفا"، وتلفزيون فلسطين في أريحا، ومنعهم من تغطية الحدث، وعرقلت عمل كل من مصوري "وفا" سليمان أبو سرور، وتلفزيون فلسطين عمر أبو عوض، وطاردتهما واعترضت طريقهما، ودققوا في هوياتهما الشخصية.

29-12-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي يوسف فواضلة من بلدته عابود بعد مداهمة منزله، ويعمل في بلدية رام الله.

أما تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية لشهر ديسمبر/ كانون أول 2020 فكانت على النحو التالي:

1-12-2020: حقّق جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في مدينة نابلس، مع مراسل وكالة "سند الإخبارية" الصحافي محمد منى، بعد يوم على استدعائه، وتركّز التحقيق على عمله الصحافي وحوالة راتبه الشهري.

1-12-2020: تعرّض مراسل موقع "دنيا الوطن" الإلكتروني محمد عوض ونائب المدير العام للموقع محمد عيسى للتهديد بسبب مقال نشره عوض ينتقد فيه عمل نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو في ملف قطاع غزة.

12-12-2020: تلقي رئيس لجنة الحريات الإعلامي محمد اللحام برام الله، تهديداً بالقتل من قبل مجهولين، على خلفية عمله الصحفي من خلال تعبيره عن رأيه في برنامجه "نص بنص" والذي يعرض على فضائية معاً.

29-12-2020: استدعى جهاز الأمن الوقائي في نابلس، الصحفي أنس حواري رئيس تحرير منصة "تيقّن" للتحقيق معه في مقر الأمن في نابلس.