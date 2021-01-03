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تردي الحالة الصحية للأسير جمال عمرو من الخليل

03 كانون ثاني / يناير 2021 10:42

الأسير جمال عمرو
الأسير جمال عمرو

رام الله- الرأي

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تردي الوضع الصحي للأسير جمال عمرو (49 عاما) من مدينة الخليل، في ظل المماطلة المستمرة لإدارة معتقل "نفحة" في تقديم العلاج اللازم له، والاستهتار بحالته الصحية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن الأسير عمرو يواجه أوضاعا صحية سيئة للغاية منذ عام 2018، وبحاجة ماسة لرعاية طبية حثيثة لحالته، فهو يشتكي من أورام في الكبد والكلى، ومن مشاكل في المعدة والأمعاء وحرقة في البول، ومؤخرا أصبح يعاني من مشاكل في الأعصاب وفي كثير من الأحيان يداه ترتجفان، كما يعاني أيضا من مشاكل حادة في الأسنان.

وذكرت أن إدارة معتقل "نفحة" تماطل بأمر علاجه وتتعمد إهماله طبيا، ولغاية اللحظة لم يتم تحويل الأسير عمرو لإجراء الفحوصات الطبية، وتشخيص حالته كما يجب، وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط من دون علاج، معربةً عن قلقها إزاء وضعه الصحي.

من الجدير ذكره أن الأسير عمرو معتقل منذ عام 2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد، كما أنه متزوج وأب لثلاثة أبناء.

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