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الصحة برام الله تحذر من خطورة تفشي "كورونا" بين الأسرى

03 كانون ثاني / يناير 2021 10:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

حذرت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة، من خطورة تفشي فيروس "كورونا" بين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل الاكتظاظ الكبير في السجون، ووجود مئات الأسرى المرضى وكبار السن.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن جميع سجون الاحتلال معرضة لتكون مراكز للوباء، ما يعني أن كافة الأسرى معرضون للإصابة بشكل كبير بالفيروس، ما يضع حياتهم في خطر، خاصة المرضى منهم.

وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجن "النقب"، لا سيما أنه يضم ما يزيد على 1200 أسير، بينهم كبار في السّن ومرضى.

وجددت الكيلة مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن بشكل عاجل، وضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج عينات الأسرى وأوضاعهم الصحية.

وأُعلن منذ انتشار الجائحة عن إصابة نحو (140) أسيراً بفيروس كورونا.

ووصل عدد الأسرى المرضى قرابة (700) أسير منهم قرابة (300) حالة مرضية مزمنة وخطيرة وبحاجة لعلاج مناسب ورعاية مستمرة، وعلى الأقل هناك عشر حالات مصابة بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاما، وهو أكبر الأسرى سنّا.

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