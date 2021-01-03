"يديعوت": الجيش تعرض لأضخم عملية سرقة ذخيرة من أحد مواقعه

القدس المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس السبت، عن وقوع أضخم عملية سرقة ذخيرة من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة العبرية، صباح الأحد، أن اللصوص تلقوا المساعدة من داخل الموقع، ونجحوا في سرقة 93 ألف رصاصة، من موقع "تساليم" العسكري.

وقالت الصحيفة، إن الحديث يدور عن أضخم عمليات السرقة في مواقع الجيش، والتي وقعت الأسبوع الماضي، في موقع التدريبات "تساليم" في النقب المحتل.

وأضافت أن اللصوص تعرفوا على مواعيد الحراسة بالموقع، لكنهم نجحوا في الوصول إلى مخزن الذخيرة من خلال حصولهم على مساعدة بعض الجنود من داخل الموقع.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه تم اعتقال عددا من المشتبه بالسرقة، مشيرةً إلى أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا مع بعض الجنود العاملين بالموقع.