تعليم شمال غزة يكرم المدارس المتميزةفي تفعيل الصفوف الافتراضية

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، المدارس التي حصلت على أعلى النسب في متابعة وتفعيل الصفوف الافتراضية على مستوى المديرية، وذلك بحضور مدير المديرية أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين جاسر.

ورحّب أ. حرز الله بالحضور كافة، مشيداً بجهودهم في خدمة العملية التعليمية بالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها لا سيما في ظل جائحة "كورونا.

وأكد أ. حرز الله على أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل التراكمي والتكاملي ما بين مدراء المدارس والمعلمين وفرق متابعة الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد التي شكلتها المديرية برئاسة أ. شهاب، والتي لها الدور المهم في إنجاح هذا الملف.

من جهته، ثمن أ. شهاب دور مدراء المدارس على هذا النجاح والتميز، بالرغم من جملة العقبات والتحديات المادية والفنية التي واجهت عملية التعلم عن بعد، سواء على صعيد المعلمين أو الطلبة وذويهم.

بدروه، أشاد أ. صالحة بجهود المدراء المحتفى بهم، داعياً إياهم إلى مزيد من الجد والاجتهاد ومتابعة ملف الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد، والمراكمة على هذا الإنجاز، منوّهاً إلى بعض الملاحظات المهمة بشأن الاختبارات الإلكترونية للطلبة.

فيما عبّر د. جاسر عن مدى فخره بهذا الإنجاز، الذي يعتبر بمثابة إنجاز لمديرية الشمال كافة.

وفي الختام تم توزيع شهادات التكريم على مدراء المدارس المتميزة.