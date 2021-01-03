أول مصنع طحينة بغزة يحصل على شهادة الجودة العالمية "الأيزو"

غزة- الرأي

حصلت "شركة أبو حميد للتجارة والصناعة م.خ .م " ومصنع أبو حميد للطحينة إحدى مصانع الشركة على شهادة الجودة العالمية الأيزو وفقاً لنظام إدارة سلامة الغذاء ISO22000 / 2018 .

و يعتبر مصنع أبو حميد للطحينة الأول والوحيد في قطاع غزة الحاصل على شهادة الجودة العالمية الأيزو من شركة إنفينيتي (INFINITY ) للمعايير والتفتيش في انجلترا وويلز، وهي من الجهات العالمية التي تساعد الشركات على جعل الجودة ثقافة دائمة وهي شركة معتمدة من هيئات الاعتمادات العالمية ومن ابرزها (KOFRA في فرنسا )وUKAS) في بريطانيا )و( IAS الولايات المتحدة الامريكية )و( DAKKS في المانيا )و( JASANZ في استراليا ) و( EGAC في جمهورية مصر العربية "

وتمت الموافقة على منح شركة أبو حميد بإشراف خبراء من شركة إنفينيتي (INFINITY ) وذلك من خلال التأكد من سلامة الاجراءات وعمليات التدقيق والتفتيش والمراقبة على أعمال المصنع ومنتجاته وبتنفيذ من قبل خبراء ومدققين من المؤسسة الكندية للتدريب والاستشارات ( FTCT ) لتحقيق ما يسمى بجودة المطابقة لتلبية احتياجات المستهلك بمهنية وجودة عالية .

بدوره قال أ.مشهور أبو حميد مدير التسويق والتطوير في الشركة :" أنه جرى العمل وفقاً لإجراءات الخطط الاستراتيجية للشركة وتنفيذها من خلال تطوير الكادر الوظيفي وتطوير المنتجات، وكذلك تلبية احتياجات المستهلك وتنفيذ الاجراءات والسياسات الخاصة بالمواصفات.

واكد أبو حميد أن الإخلاص في العمل والإصرار يولد النجاح، وأن الاستمرار في ذلك يتطلب التطوير والجودة ، والجودة تبني الثقة.كما أكد أن بناء الحصة السوقية والمنافسة اساسه توفير الجودة والسعر المناسب للمستهلك، وهذا هو اولوية اولى في عمل الشركة

كما قدم أبو حميد الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا الإنجاز ولمن وقف وساهم وكان له فضل خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أن العمل على ذلك استمر على مدار 365 يوم في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن شركة أبوحميد للتجارة والصناعة م.خ.م تأسست من قبل الحاج محسن حسن أبو حميد عام 1963م في مدينة غزة، ولها عدة خطوط الإنتاج : أهمها خط إنتاج زيت الزيتون وتسويقه بأحجام مختلفة وهو زيت زيتون وطني فلسطيني، وخط انتاج العجوة وتعبئة التمور الفاخرة ذات الجودة العالية بكافة أنواعها وتحمل اسم مدينة التمور ، وخط إنتاج الطحينة بعدة أحجام مختلفة " طحينة أيام زمان "وخط انتاج الخل ومشتقاته بعدة اطعمة ، وخط انتاج المخللات والمكابيس و مطاحن التوابل والبهارات وصناعة العديد من المواد الغذائية وتعمل الشركة في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية..