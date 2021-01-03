هنية يتلقى رسالة من عباس حول تطورات المصالحة

غزة- الرأي:

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رسالة خطية من الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، رحب فيها بمضمون ما ورد في رسالة رئيس الحركة قبل أيام، واصفاً إياهاً أنها تشكل أرضية عمل مشترك للانطلاق باتجاه بناء الشراكة وإنهاء الانقسام، وتجسيد وحدة الوطن والشعب والقيادة والقرار من خلال عملية ديموقراطية حرة ونزيهة.

وأكد الرئيس أبو مازن وفقاً لبيان حركة حماس اليوم، التزامه والتزام حركة فتح ببناء الشراكة وتحقيق الوحدة باعتبارها هدفاً استراتيجياً، معتبرا الحوار الوطني هو الطريق لتجسيد ذلك.

وأوضح أنه سيعمل على توفير البيئة والمناخ الإيجابي لاستمرار تجسيد كل التفاهمات والاتفاقات بما فيها مخرجات لقاء الأمناء العامين وتفاهمات إسطنبول.

وكان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أكد في رسالته التي وجهها للرئيس عباس إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة على قاعدة التوالي والترابط في مدة أقصاها 6 أشهر، معبراً في الوقت نفسه عن ثقته بدور الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودا لتحريك مسار المصالحة وضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات الوطنية، وخاصة مصر وقطر وتركيا وروسيا.

وأعطى رئيس الحركة توجيهاته باستكمال الحوار عبر القناة المعتمدة ممثلة بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وإخوانه للتواصل مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية كافة من أجل تطبيق التفاهمات الوطنية وتجسيد الوحدة الفلسطينية.

ويوجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كلمة اليوم يستعرض فيها التفاصيل كافة المتعلقة بتطورات مسار تحقيق الوحدة الوطنية.