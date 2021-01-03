تعليم غرب غزة يشارك في تكريم معلمات في مدرسة الهدى الثانوية

غزة- الرأي

شارك وفد رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم غرب غزة؛ في تكريم معلمات فائزات في جائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومسابقة المحتوى الرقمي، وتكريم الطالبة الحافظة لكتاب الله في مدرسة الهدى الثانوية.

وترأس الوفد مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي يرافقه مدير الدائرة الادارية أ.مها حلس وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربوين، إلى جانب مديرة المدرسة أ.منى مصطفى ومعلمات المدرسة.

وفي كلمت رحب د.أبوعلي بالحضور، مشدداً على أهمية تكريم هذه الفئة التي وصفها بالمميزة، والتي تعمل ليل نهار من أجل الوطن والمواطن، وتبني الأجيال وترسم أفاق المستقبل، معرباً في الوقت ذاته عن اعتزازه بهم، مشدداً على أن العلم هو سر النجاح للجميع.

وهنأ مدير التعليم الطالبة رازن الهسي لاتمامها حفظ كتاب الله عز وجل داعياً لها أن ينفع الله بها اهلها ودينها، وأن تكون قدوة لجميع الطالبات، وتوجه بالشكر الكبير للمحفظة أ.نسرين البياع على ما تبذله من جهود في مساعدة وتحفيظ وتدريس الطالبات القرأن الكريم.

وتوجه د.أبوعلي لمديرة المدرسة بالشكر، على هذه اللفتة الكريمة في تكريم معلمات المدرسة الحاصلات على جائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومسابقة المحتوى الرقمي وتكريم الطالبة رزان على اتمامها حفظ القرأن الكريم.

بدورها رحبت أ.منى بالحضور وشكرتهم على تلبيتهم دعوة الحضور، وأشارت إلى أهمية تكريم المعلمات المتميزات اللواتي بذلن أنفسهن ووقتهن من أجل إنجاح المسيرة التعليمية،

و أكدت أ.مصطفى على أن المدرسة ستكرم دائما الطالبات الحافظات لكتاب الله ليكونوا قدوة لزميلاتهم من أجل أن ينفع الله بهم الدين ورسالة العلم والايمان.

وفي الختام تم تكريم المعلمات المتميزات الحاصلات على جائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومسابقة المحتوى الرقمي، وتكريم الطالبة الحافظة لكتاب الله وتكريم محفظتها تقديراً لهم واعتزازاً بهم من قبل مديرية التعليم غرب غزة