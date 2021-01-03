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التعليم في خانيونس يختتم دورة "تطبيقات جوجل" لموظفي المديرية

03 كانون ثاني / يناير 2021 12:17

التعليم في خانيونس يختتم دورة "تطبيقات جوجل" لموظفي المديرية
التعليم في خانيونس يختتم دورة

خان يونس- الرأي

اختتم أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس في مركز التدريب التربوي، دورة تطبيقات جوجل لموظفي المديرية، والتي استهدفت رؤساء الأقسام ورؤساء الشعب، وذلك بحضور: مدربا الدورة: أ. أحمد الفرا مشرف مبحث التكنولوجيا، وأ. شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية.
ورحب مدير التعليم بالحضور، مؤكداً على أهمية هذه الدورة في توظيف تطبيقات جوجل لتطوير العمل، حيث أن التوجه العام الآن في ظل جائحة كورونا هو العمل عن بعد، وثمن أ. الفرا جهود المدربين والتزام المتدربين.
وأوضح المدرب الفرا: أن الدورة تهدف إلى تدريب المشاركين على استخدام تطبيقات جوجل وتوظيفها، وإنشاء بريد الكتروني على الجيميل، واستخدام برنامج جوجل ميت والزووم.

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