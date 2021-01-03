تعليم غرب غزة يكرم المعلمين المشاركين في إنجاز الخرائط المفاهيمية

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة المعلمين والمعلمات المشاركين في إنجاز الخرائط المفاهيمية لمبحث الرياضيات في المنهاج الفلسطيني.

وحضر التكريم مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي، ومدير الدائرة الإدارية أ.مها حلس، ورئيس قسم الإشراف أ.فلاح الترك، ومشرفو مبحث الرياضيات في مديرية التربية والتعليم د.رحمة عودة، وأ.باسم المدهون وإبراهيم صالحة وأ.هدى الزريعي، إلى جانب المعلمين والمعلمات.

وخلال كلمته أثنى د.أبوعلي على جهود القائمين في انجاز الخرائط المفاهيمية لمبحث الرياضيات في المنهاج الفلسطيني لما لها من أثر إيجابي على الطلبة، وهي مفيدة في تعزيز التحصيل الدراسي لديهم، أما على صعيد المعلمين فان الخراطئ المفاهيمية تساعدهم على ملاحظة سير المتعلمين من الطلبة وقدراتهم في بناء المعرفة العلمية الجديدة عليهم، وشكر د.أبوعلي كافة القائمين على انجاز تلك الخرائط المفاهيمية من مشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات.

ومن جانبه أكد أ.فلاح الترك على أن الخرائط المفاهيمية تعمل على تدعيم وتقوية الطالب في التحصيل الدراسي، وتعمق فهم الطلبة للمفاهيم في أي وحدة تدريبية وتوفر عامل الارتباط والانسجام بين عناصر المادة التعليمية.

بدورها أوضحت د.رحمة عودة أن الخرائط المفاهيمية هي وسيلةٌ توضيحيّة وتدريسيّة تستخدمُ في المدارس والجامعات، والهدفُ منها توضيحُ كافةِ المفاهيم الرئيسيّة والفرعيّة التي تشملُ المادة الدراسيّة، وتتضمنُ أيضاً مجموعةً من المعلومات حولَ طبيعة تدريسها.

وشكرت د.رحمة كل من ساهم في إنجاح انجاز عمل الخرائط المفاهيمية لمبحث الرياضيات في المنهاج الفلسطيني.

إلى هذا فقد تم تكريم كافة المشاركين في انجاز الخرائط المفاهيمية لمبحث الرياضيات في المنهاج الفلسطيني وتقديم شهادة شكر وتقدير لهم عرفاناً من المديرية بجهودهم الكبيرة التي بذلت في الفترة السابقة.