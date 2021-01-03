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"الأوروبي" يطالب بالتحقيق بحادثة إطلاق النار باتجاه المواطن أبو عرام

03 كانون ثاني / يناير 2021 12:55

وكالات- الرأي:

طالب الاتحاد الأوروبي، الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق السريع والكامل في إطلاق جنودها النار من مسافة قريبة على الشاب الفلسطيني هارون أبو عرام، الذي كان يدافع عن ممتلكاته.

جاء ذلك في تغريدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، تعليقا على إصابة الشاب أبو عرام (24 عاما) بالشلل الرباعي إثر استهدافه برصاصة أطلقها جندي إسرائيلي من مسافة قريبة، جنوب الضفة الغربية.

وأشارت البعثة إلى أن "القوات الإسرائيلية أطلقت الجمعة النار على أبو عرام، بينما كان يعيد بناء منزله، الذي هدمته في تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، مخالفة بذلك للقانون الدولي".

وشددت على رفضها للاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، سيما والشاب الفلسطيني كان يدافع عن ممتلكاته.

وطالبت الاحتلال بالتحقيق السريع والكامل في هذا الحادث الخطير، وتقديم الجناة إلى العدالة.

يذكر أن الرصاصة الإسرائيلية اخترقت رقبة أبو عرام وخرجت من الجهة المقابلة، بسبب قرب مسافة إطلاقها، بحسب شهود عيان.

وكان أبو عرام، يحاول منع قوات الاحتلال الإسرائيلية من مصادرة معدات بناء من أمام منزله، الجمعة، في منطقة "مسافر يطّا".

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