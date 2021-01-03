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وزارة الاسرى تشارك في وقفة احتجاجية لارتفاع أعداد الأسرى المصابين بـ"كورونا"

03 كانون ثاني / يناير 2021 01:49

وزارة الاسرى تشارك في وقفة احتجاجية لارتفاع أعداد الأسرى المصابين بـ"كورونا"
وزارة الاسرى تشارك في وقفة احتجاجية لارتفاع أعداد الأسرى المصابين بـ

غزة- الرأي

 شاركت وزارة الأسرى والمحررين، في الوقفة الاحتجاجية بعد ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجن النقب إلى 31 أسيرا ، وذلك اليوم الأحد من أمام مقر المندوب السامي بمدينة غزة.
وذكرت الوزارة  أن أعداد الأسرى المصابين منذ بداية الجائحة قد ارتفع إلى 165 أسيراً في ظل تعمد الاحتلال المماطلة في اتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من تفشي الوباء داخل السجون.

وحذرت وزارة الاسرى والحررين في غزة، من ارتفاع عدد المصابين بيفروس " كورنا" بين صفوف الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال، معربة عن تخوفها من انتقال الفيروس إلى الأقسام الاخرى في سجن النقب في ظل الاستهار المتواصل من قبل إدارة سجون الاحتلال.  
 

136062844_1710514989126070_3570953965335830079_o وزارة الاسرى تشارك في وقفة احتجاجية لارتفاع أعداد الأسرى المصابين بـ 135063915_1710515042459398_691989074320941351_o
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