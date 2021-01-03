المصادقة على مصادرة عشرات الدونمات في بيت لحم المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

صادقت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، على مخططات استيطانية تهدف إلى الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة المحتلة.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال صادقت على مخططاتٍ استيطانية للاستيلاء على أراضٍ في منطقة الشفا ووادي الهندي في بلدة الخضر جنوبي المحافظة، ومنطقة أم الطلع في قرية أرطاس، ومنطقة وعر أبو مهر والعقبان، ومنطقة المروج في قرية التعامرة شرقي بيت لحم.

وصعد الاحتلال مؤخرا من عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في محاولة لاستغلال آخر أيام فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.