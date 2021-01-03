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الصحة: نجهز ترتيبات للتعامل مع اللقاح حال وصوله في فبراير

03 كانون ثاني / يناير 2021 07:17

ضهير
ضهير

غزة- الرأي:

أعلن نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة بغزة، "مجدي ضهير"، أن الوزارة تجهز الترتيبات اللوجستية للتعامل مع اللقاح وسيتم اعطاؤه في البداية للكوادر الطبية وكبار السن حسب الأولويات وصولاً لباقي المواطنين.

وقال ضهير خلال حديثه لإذاعة "صوت القدس"، "ننتظر وصول اللقاح إلى فلسطين ونتابع مع وزارة الصحة برام الله، وهناك وعودات بذلك حال وصول اللقاح في شهر فبراير المقبل".
وأضاف "نتابع عن كثب التطورات العالمية حول اللقاح وحول مصادقة منظمة الصحة العالمية على لقاح فايزر"، مشيرًا لوجود توصية من قبل منظمة الصحة العالمية حول لقاح فايزر ويتم العمل علي أكثر من جهة لتوفير اللقاحات.

وتابع ضهير "لا زلنا نعاني من ذروة كورونا في فصل الشتاء بالرغم من أننا نلمس تراجع في معدل الإصابات، وهناك مؤشرات حول انخفاضها جراء الإغلاق ومنع التجول والتزام عديد المواطنين بالإجراءات الوقائية".

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