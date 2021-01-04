أسعار صرف العملات اليوم

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:
الدولار الامريكي:3.21 ش
الدينار الاردني:4.52 ش
اليورو الاوروبي:3.93 ش
الجنيه المصري:0.21 ش
عاجل |
04 كانون ثاني / يناير 2021 07:57
فلسطين المحتلة - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:
الدولار الامريكي:3.21 ش
الدينار الاردني:4.52 ش
اليورو الاوروبي:3.93 ش
الجنيه المصري:0.21 ش
09:16بداية رفح تناقش تنظيم العلاقة بين المحكمة و الشرطة القضائية
09:13المستشار عرفات: العام القضائي (2019/2020) إنجازاتٌ فاقَت التحدِّيات
09:10"الأعلى للرياضة":بدء إنشاء ملعب متعدد الأغراض في الجامعة الإسلامية
09:03الاحتلال يقتحم مستشفى الشهيد "ثابت" في طولكرم
08:47راموس يلجأ لأسلوب “التحايل” على ريال مدريد