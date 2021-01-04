أسعار صرف العملات اليوم

09:10"الأعلى للرياضة":بدء إنشاء ملعب متعدد الأغراض في الجامعة الإسلامية

09:16بداية رفح تناقش تنظيم العلاقة بين المحكمة و الشرطة القضائية

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