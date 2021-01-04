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أسعار صرف العملات اليوم

04 كانون ثاني / يناير 2021 07:57

فلسطين المحتلة - الرأي

 

 جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:

الدولار الامريكي:3.21 ش
الدينار الاردني:4.52 ش
اليورو الاوروبي:3.93 ش
الجنيه المصري:0.21 ش

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