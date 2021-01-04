الاحتلال يشن حملة عسكرية واسعة في دير نظام غربي

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الليلة وفجر اليوم حملة عسكرية واسعة في بلدة دير نظام غربي رام الله بعد إصابة مستوطنة جراء رشق مركبتها بالحجارة، فيما جرت أعمال دهم في نابلس وطولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن أعداد كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت بلدة دير نظام وشرعت باستجواب ميداني للاهالي، والتحقيق معهم فيما جرى اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت أسامة التميمي من القرية.

واعتدى جنود الاحتلال ليلا على المواطن ماهر عواشرة من قرية سنجل شمال شرق رام الله.

وفي نابلس داهمت دوريات الاحتلال عدة أحياء من المدينة إنطلاقا من جبل الطور، واعتقلت الشاب علاء أبو شمط من داخل البلدة القديمة بنابلس.

وهاجم مستوطنون فجر اليوم منازل المواطنين في بلدة سرطة غرب سلفيت، وتسببوا بتحطيم زجاج عدة مركبات ومنازل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.