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اعتقال الرجل الذئب بعد إخافته الناس في باكستان ليلة رأس السنة!

04 كانون ثاني / يناير 2021 08:31

اعتقال الرجل الذئب بعد إخافته الناس في باكستان ليلة رأس السنة!
اعتقال الرجل الذئب بعد إخافته الناس في باكستان ليلة رأس السنة!

انتشرت صور رجل باكستاني يرتدي قناع ذئب مخيف ليلة رأس السنة الجديدة، مما أثار ردود فعل مضحكة على الإنترنت، حيث قال كثيرون إنه على ما يبدو خلط بين المناسبة والهالوين.
وبحسب موقع “إنديان إكسبرس” تم القبض على الرجل من بيشاور بعد أن اشتكى الناس ضده لمحاولته ترهيب الأطفال في الشوارع.

وأفادت مصادر محلية أنه قُدم تقرير ضد الرجل وتم اعتقاله الليلة الماضية ووضعه قيد الحبس الاحتياط.

وبحسب تقرير بثته قناة “ساما” التلفزيونية، حددت الشرطة هوية المتهم أسد خان، من سكان حي موتي في بيشاور. وقال التقرير: “قيل إنه كان يُصدر أصواتا مخيفة أثناء ركوب دراجته النارية”.

​وفي دفاعه عن نفسه، قال الرجل إنه ليس لديه أي نية لإخافة السكان المحليين، لكنه “كان يرتدي القناع بما يتماشى مع إجراءات التشغيل المعيارية الحكومية لفيروس كورونا”.

وسرعان ما انتشرت صور الشرطة وهي تقبض على الرجل الذي يرتدي القناع على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك واتساب، مما أدى إلى إثارة النكات بين المستخدمين.

حيث كتب أحد المستخدمين على تويتر “ربما لم يكن يريد المخاطرة في مثل هذا الوباء، هذا القناع سلاح مضمون لمحاربة كوفيد-19”.

وكتب آخر: “الناس يخافون من الرجل ولا يخرجون في العام الجديد خلال أوقات كوفيد، الجميع يظل في أمان، أليس هذا شيئا جيدا؟”.

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