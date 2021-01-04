ألم الصدر .. تعرف على الأعراض والأسباب ونصائح العلاج

قد يكون ألم الصدر المفاجئ مزعجًا للغاية وقد يستمر لفترة أطول في بعض الأحيان، وهناك العديد من العوامل التي قد تسبب ألم الصدر، فهى واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا التي تجعل الشخص يهرع إلى طوارئ المستشفى.

ووفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth" يتطور ألم الصدر أسفل العنق وفي المنطقة فوق الحجاب الحاجز، ويمكن علاج هذه الآلام في المنزل أو قد يتطلب ألم المرحلة الأسوأ زيارة الطبيب أيضًا.

ومع ذلك، يحتاج المرء أولاً إلى فهم أن ألم الصدر لا يعني بالضرورة وجود ألم في تلك المنطقة، ويشمل أيضًا علامات مثل الثقل أو الضيق أو الإحساس بالحرقان أو وخز الدبوس.

يختلف ألم الصدر أيضًا من شخص لآخر، ويتراوح من ألم خفيف إلى وخز دبوس إلى ألم لا يمكن السيطرة عليه في الفجوات. مدة وشدة آلام الصدر مميزة لدى كل مريض.

أعراض آلام الصدر

قد يعني ألم الصدر مشكلة خطيرة تتعلق بالقلب مثل النوبة القلبية أو يمكن أن يكون مظهرًا من مظاهر أي من الأسباب العديدة لألم الصدر"، ويمكنك التفريق بين ألم الصدر على أساس نوع الألم وموقعه ومدة الألم والعلاج الفعال لذلك الألم بالذات.

ألم الصدر الذي يكون في مركز الصدر، ويحدث ضغط أو ثقل، ينتشر إلى الكتفين أو الذراعين أو الفك أو الظهر، وهذه تشير إلى أن ألم الصدر خطير بطبيعته ويجب القلق بشأنه وعدم تجاهله ".

أسباب آلام الصدر

يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل وراء آلام الصدر، فقد يؤدي الانسداد في شرايين القلب إلى انخفاض كمية الدم والأكسجين إلى القلب، وقد يكون هذا أحد الأسباب الرئيسية في حالة الشعور بألم في الصدر.

يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى للإصابة بألم في الصدر مثل محفزات العضلات والعظام التي يمكن أن تبدأ من الجلد أو العضلات أو العظام أو المفاصل، علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون سبب ألم الصدر أيضًا هو الارتجاع الحمضي في المعدة، ويمكن أن يؤدي إلى الألم والحموضة، وسبب آخر لألم الصدر هو الغطاء الجنبي للرئتين وقد ينتقل الألم إلى الصدر.

نصائح لعلاج آلام الصدر

يعتمد علاج آلام الصدر أيضًا على السبب الأساسي، ويمكن للطبيب فقط المساعدة في معرفة السبب الرئيسي لألم الصدر من خلال تحديد نوع الألم. يجب أن تذهب في حالة الطوارئ إذا كان الألم شديدًا جدًا أو مستمرًا لأكثر من بضع دقائق، وهناك 3 نصائح لتخفيف آلام الصدر:

إذا كان السبب هو الجهاز العضلي الهيكلي، فيجب أن يكون تناول حبة مسكن للألم بسيطًا أو وضع جل مسكن للألم محليًا مفيدًا.

إذا كان ارتداد الحمض هو السبب، فيجب أن تساعد مضادات الحموضة.

إذا كان الألم في القلب أو الذبحة الصدرية، فإن الاحتفاظ بدواء يشبه النترات تحت اللسان سيخفف من آلام الصدر.