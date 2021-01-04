هبوط أرضى بمصر يتسبب فى سقوط سيارة ووفاة سائقها

شهدت منطقة العامرية بمصر، حادث غريب تحول لحديث الناس عبر منصات السوشيال ميديا، الحادث كان لهبوط أرضي بمنطقة النهضة في الإسكندرية، وقد تسبب في حفرة كبيرة سقطت فيها سيارة خاصة، ما أدى لوفاة قائد السيارة.



ووفقاً للتقارير الصحافية، فقد ورد بلاغ لغرفة العمليات الخاصة بمرور الاسكندرية، يفيد حدوث هبوط أرضي بأحد الشوارع بمنطقة النهضة، وانتقل مسؤولو الحي والدفاع المدني إلى موقع البلاغ .

وتبين من المعاينة حدوث هبوط أرضي بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها، فيما يجري فحص أسباب الهبوط الذي نتج عنه حفرة كبيرة.



من جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن كافة الإدارات المعنية وضباط قسم الشرطة والدفاع المدني تواجدوا بموقع الهبوط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

هبوط أرضي

في وقت سابق، كان أكد الدكتور عباس محمد رئيس معمل الكهربية والحرارة الأرضية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهبوط الأرضي يتكرر بكثرة مؤخرا، يرجع إلى رداءة نوعية الحجر الجيري في مصر، والذي يؤدي بدورة إلى هبوط أرضي يتخلله شروخ كبيرة، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة، والتى تعمل على كرمشة الأسفلت.



وأضاف عباس في تصريحات صحافية سابقة له نقلتها الصحافة المصرية أن هناك أسباب أخرى تتسبب في الهبوط الأرضي، منها زيادة الأحمال بشكل يفوق قوة وتحمل سطح الدائري، وضعف عمدان الدائري، مما يؤدى إلى هبوط السطح، بالإضافة إلى مشكلة هندسية في بناء الطريق الدائري من البداية بسبب عدم اتخاذ إجراءات الدراسات اللازمة قبل البدء في البناء .

وأشار إلى أن نوع التربة التي تم بناء الدائري أعلاها تتسبب في حدوث الهبوط الأرضي ربما تكون تربة بها طَفلة بصورة كبيرة أدت إلى انخفاض التربة بعد ذلك مما أدى إلى حدوث الهبوط الأرضي، ووجود ظاهرة التكهف في التربة، وهى حدوث إنهيار لاحق للفجوات المليئة بالبخار نتيجة التأثير الديناميكي .