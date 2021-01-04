الاحتلال يقتحم مستشفى الشهيد "ثابت" في طولكرم

طولكرم - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، وألقت قنابل الصوت داخله، ما أدى ترويع المرضى داخل المستشفى وإرباك العمل في جميع الأقسام.



​وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت ساحات المستشفى الخارجية، فجر اليوم، وداهمت الصالة الرئيسية وإطلاقها لقنابل الصوت داخلها، ما بث حالة من الرعب في صفوف المرضى والأطباء، دون حدوث أي إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة ومخيمها وضاحية اكتابا شرقا، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة، في الوقت الذي اقتحمت فيه عددا من منازل ومخازن تجارية لمواطنين وفتشتها تفتيشا دقيقا، دون ان يبلغ عن اعتقالات.