النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2727)4/1/2021

10:17عام 2020".. معاناة مضاعفة على الأسرى في مواجهة سياسات السّجان والوباء

10:19"الجوازات" تصدر أكثر من ألف مُعاملة للمواطنين خلال ديسمبر.

10:195 وفيات و360 إصابة جديدة بكورونا في غزة

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