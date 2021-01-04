النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2727)4/1/2021
أخبار فلسطينية
- قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة
- آلة الحرب الإسرائيلية تقتل 48 فلسطينيا بينهم سيدتان و8 أطفال في العام 2020
- المصالحة الفلسطينية تشهد قفزة للأمام وتطورات جديدة قد تقود لإصدار مراسيم الانتخابات
- هنية يتلقى رسالة من عباس تؤكد التزامه بـ”تحقيق الوحدة”
- هنية: “حماس” قبلت بعقد الانتخابات الفلسطينية بالتوالي
- أثار حالة من الخوف بين المرضى ..الاحتلال يقتحم مستشفى "ثابت ثابت" ويطلق قنابل صوت
- وزارة الصحة بغزة: تسجيل 135 إصابة جديدة في الدورة الثانية لليوم الاحد
- هنية يكشف كواليس التوصل لاتفاق مع "فتح" بشأن الانتخابات: أمامنا استحقاقات ليست سهلة
- طولكرم: الاحتلال يقتحم مستشفى الشهيد ثابت ثابت
أخبار إسرائيلية
- مخطط نتنياهو الجديد: التطبيع مع فلسطينيي الداخل باستبدال التحريض عليهم بالتزلف لهم وشيطنة…
- إسرائيل تكشف عن أكبر سرقات للذخيرة في تاريخ جيشها
- الاحتلال يصادق على مخطّطات استيطانيّة للاستيلاء على دونمات في بيت لحم
- المستشفيات توقف التطعيم ضد كورونا وتطالب بتشديد الإغلاق
ميرتس يخوض الانتخابات الإسرائيلية بقائمة يهودية- عربية مشتركة
اخبار دولية
اخبار عربية
- البحرية المصرية تعتقل ثلاثة صيادين وتصادر مركبهم
- الأردن يؤكد مواصلة التصدي لمحاولات الاحتلال تغيير الوضع القائم بالقدس
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- نقابة: مصر تعتقل 3 صيادين فلسطينيين جنوبي غزة
- هنية: “حماس” قبلت بعقد الانتخابات الفلسطينية بالتوالي
- مركز “مدى الكرمل” للدراسات الاجتماعية التطبيقية يتتبع أسباب أفول نجم لجنة المتابعة العليا
- قوات الاحتلال تعتقل أطفالا وتهدم منازل وتصدر أوامر مصادرة لمساحات واسعة في بيت…
- آلة الحرب الإسرائيلية تقتل 48 فلسطينيا بينهم سيدتان و8 أطفال في العام 2020
- المصالحة الفلسطينية تشهد قفزة للأمام وتطورات جديدة قد تقود لإصدار مراسيم الانتخابات
- مخطط نتنياهو الجديد: التطبيع مع فلسطينيي الداخل باستبدال التحريض عليهم بالتزلف لهم وشيطنة…
- هنية يتلقى رسالة من عباس تؤكد التزامه بـ”تحقيق الوحدة”
-
الشرق الأوسط
- 5 دول تقدم ضمانات لنزاهة الانتخابات الفلسطينية
- إسرائيل تكشف عن أكبر سرقات للذخيرة في تاريخ جيشها
- تزايد جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني
الشروق المصرية
- إسرائيل: تقديم لائحة اتهام معدلة ضد نتنياهو بالملف «4000»
- إسرائيل تسلم الجيش الأمريكي منظومة ثانية من «القبة الحديدية»
- بعد إشادة نتنياهو به.. كشف الماضي الإجرامي للإسرائيلي رقم المليون في حملة التطعيم ضد كورونا
- الجيش الإسرائيلي يعلن مستوطنة المطلة المحاذية للبنان منطقة عسكرية مغلقة
- بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين جنوب غزة
الاهرام المصرية
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا شمال رام الله
الغد الأردنية
- “حماس” تخرج الانتخابات من عُنق الزجاجة: مخرج لمأزق أم تجسيد…
- بريطانيا: 454 وفاة و 54990 إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
- الرئيس الفلسطيني يشكر قطر لجهودها في دعم المصالحة
- بالفيديو.. "أبو العبد" من جيل الانتفاضة الأولى يواجه جنود الاحتلال بالحجارة ويقابلونه بالرصاص
- استشهاد 48 فلسطينيا بينهم امرأتان و8 أطفال على أيدي قوات الاحتلال خلال 2020
- تقرير فلسطيني يرصد انتهاكات الاحتلال في القدس خلال العام الماضي
- تيك توك تحذف حساب شبكة إخبارية فلسطينية بسبب نشرها فيديوهات الانتهاكات الاسرائيلية
- قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- بالصور الاحتلال يقتحم مستشفى بطولكرم
- الصيادون والمزارعون في مرمى نيران الاحتلال مجددا
- قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من القدس
- بصراحة ووضوح.. زعيم "حماس" يغرد حول مسار المصالحة!
- البحرية المصرية تعتقل ثلاثة صيادين وتصادر مركبهم
- الأردن يؤكد مواصلة التصدي لمحاولات الاحتلال تغيير الوضع القائم بالقدس
- جيش الاحتلال يعلن "المطلّة" منطقة عسكرية مغلقة
القدس
- اعتقال مواطنين شمال رام الله
- الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين بغزة
- تخبط إسرائيلي بشأن إمكانية فرض إغلاق شامل
- محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية التربية والتعليم ليومين
- ميرتس يخوض الانتخابات الإسرائيلية بقائمة يهودية- عربية مشتركة
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الحياة الجديدة
- وفاة عامل بعد سقوطه من علو شرق القدس
- سلطات الاحتلال تعتقل عضو إقليم القدس لحركة فتح ياسر درويش
- الأوقاف: أكثر من 24 تدنيسا لـ"الأقصى" ومنع رفع الأذان 46 وقتا في "الابراهيمي"
- الرئيس يرحب بما جاء برسالة حماس حول إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق
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صحيفة الأيام
- "كورونا" في فلسطين: وفاة 31 مواطناً، ورصد 1155 إصابة
- »عزام الشوا يقدّم استقالته كمحافظ لسلطة النقد
- »هنية: يجب إنجاز العملية الانتخابية بالتوالي والترابط في غضون ستة أشهر
- »مؤشرات الحرب في الخليج ترتفع إلى رقم قياسي
- »الاحتلال يحاصر دير نظام وينفذ اعتقالات بعد إصابة مستوطنة رشقت سيارتها...
- »الأردن: سنواصل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس
- »في مكالمة مسجلة.. ترامب ضغط على مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا لتغيير...
- »سيّاح إسرائيليون حملوا الحشيش والماريغوانا من تل أبيب إلى دبي للاحتفال...
وكالة الرأي
- الاحتلال يقتحم مستشفى الشهيد "ثابت" في طولكرم
- المستشار عرفات: العام القضائي (2019/2020) إنجازاتٌ فاقَت التحدِّيات
- الاحتلال يقتحم مستشفى الشهيد "ثابت" في طولكرم
- إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 85 مليون ونصف
- سيّاح إسرائيليون أدخلوا مخدرات إلى دبي في رأس السنة
- الاحتلال يشن حملة عسكرية واسعة في دير نظام غربي
- طالع أسعار الخضار والفواكه اليوم الاثنين
- البحرية المصرية تعتقل ثلاثة صيادين وتصادر مركبهم
- هنية: مستعدون لانتخابات شاملة بالتوالي والترابط خلال 6 أشهر
وكالة صفا
أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل"
- محللان: خطاب هنية خطوة إضافية متقدمة نحو مغادرة مربع الانقسام
- هنية: نتطلع لإنجاز سريع للمصالحة وإصدار المراسيم الرئاسية للإنتخابات
- قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين والمزارعين بغزة
وكالة سما
- ايران تعد بالانتقام وقطاع غزة أجرى مناورة عسكرية
- ضابط إسرائيلي يرصد التهديدات و التطورات الأمنية بالمنطقة
- تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن
- الفلسطيني أبو عرام أحد الضحايا.. هكذا تبدو السرقة نظاماً والكذب لساناً ناطقاً باسم الجيش الإسرائيلي
- وزارة الصحة بغزة: تسجيل 135 إصابة جديدة في الدورة الثانية لليوم الاحد
- هنية يكشف كواليس التوصل لاتفاق مع "فتح" بشأن الانتخابات: أمامنا استحقاقات ليست سهلة
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وكالة فلسطين اليوم
- سبب إرسال هنية رسالة الموافقة على الانتخابات لعباس.. وبماذا تعهد الاخير ؟
- أثار حالة من الخوف بين المرضى ..الاحتلال يقتحم مستشفى "ثابت ثابت" ويطلق قنابل صوت
- مداهمات واقتحامات في الضفة المحتلة
- الراصد الجوي: نعيش فترة انحباس مطري هي الأطول منذ سنوات
- الأوقاف: إجراءات جديدة في القريب العاجل بما يخص المساجد
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عرب 48
- مصر تعتقل 3 صيادين غزيّين
- الاحتلال يصادق على مخطّطات استيطانيّة للاستيلاء على دونمات في بيت لحم
- إفراج مشروط عن سما عبد الهادي
- هل خدع عضو في الأسرة المالكة الإماراتيّة فريق "بيتار القدس"؟
- الجيش الإسرائيلي يعلن المطلّة منطقة عسكرية مغلقة
- إصابة مستوطنة بحجر: الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من دير نظام
- خطة السلطات المحلية: صفوف الخامس حتى العاشر يتعلمون عن بُعد
- المستشفيات توقف التطعيم ضد كورونا وتطالب بتشديد الإغلاق
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وكالة وفا
- الاحتلال يواصل اغلاق دير نظام ويجرف بركة سباحة
- الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين شمال رام الله ويغلق البوابة الع ...
- الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الخليل
- طولكرم: الاحتلال يقتحم مستشفى الشهيد ثابت ثابت ويطلق قنابل ص ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 4 كانون ثاني (يناير)
- 2009م أقدمت طائرات الاحتلال على قصف مقر إذاعة الأقصى ومخازن الوقود التابعة لها في حي النصر وسط مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع ألسنة اللهب ووقوع عدد من الانفجارات في المكان، وكذلك فقد عاودت الإذاعة البث بعد وقت قصير من مكان مجهول.
- 2005م قوات الاحتلال الصهيونيّ ترتكب مجزرةً في "بيت لاهيا" بإطلاقها صاروخاً على منزلٍ فلسطينيّ ما أدّى إلى استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة غبن وإصابة العشرات.
- 2004م الاحتلال يحكم بإبعاد 12مأسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
- 2001م الرئيس الراحل ياسر عرفات يرفض اقتراحات كلينتون لخطة تسويةٍ في الشرق الأوسط يسمح بموجبها بقاء المستوطنات الصهيونيّة، وقد صرّح عرفات عقب اجتماعه مع المسئولين الأمريكيين في واشنطن بأن المقترحات لا تُعتبر أساساً صالحاً لانطلاق مفاوضات جديدة مع الكيان الصهيونيّ.
- 1978م اغتيال المناضل الفلسطيني سعيد حمامي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لندن على يد الموساد الإسرائيلي وقد اغتيل في لندن ونقل جثمانه إلى عمان ودفن هناك.
- 1978م الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوصي بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في "وطن".
- 1948م مقتل 26 مدنياً فلسطينياً لدى تفجير عصابة "الأرغون" الإرهابية اليهودية مركبة ملغومة في مقر الحكومة العربية في مدينة يافا على الساحل الفلسطيني.
- 1938م تلقّى المندوب السامي البريطاني كتاباً من وزير المستعمرات يبلغه عن إرسال لجنة فنية إلى فلسطين تكون مهمّتها محصورة في التأكّد من الحقائق والنظر في تفاصيل إمكانات برنامج التقسيم.
- 1932م انعقاد مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني في يافا لوضع آلية لمواجهة التحديات الصهيونية.
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