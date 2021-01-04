الصحة تخصص أقساماً للعزل داخل مستشفيات الولادة

غزة- الرأي

عملت وزارة الصحة منذ انتشار وباء كورونا داخل المجتمع على وضع عدة بروتوكولا ت علاجية للتعامل مع مصابي كورونا في كافة التخصصات، وكان من ضمنها وضع بروتوكول خاص بحالات الولادة.

وفى السياق، قال د. نعيم أيوب رئيس قسم الولادة بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، إنه ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا وضعت وزارته بروتوكولات علاجية للتعامل مع حالات الولادة المصابة بالفيروس، لافتا الى أن البروتوكول المعمول به كان في بداية الامر التعامل مع جميع السيدات الحوامل المصابات وتوليدهن داخل مستشفى غزة الأوروبي، وبعدها تم تطبيق بروتوكول للتعامل مع المصابات داخل كل مستشفى على حدة لمدة 48 ساعة ومن ثم تحويلهن الى مستشفى غزة الأوروبي.

ويضيف:" مع اغلاق قسم الولادة في مستشفى غزة الأوروبي تم تخصيص أقسام عزل داخل مستشفيات الولادة ليتم التعامل مع السيدات المصابات كل في مستشفاها".

ويشير د.أيوب أنه تم تخصيص أماكن للفرز في مستشفيات الولادة بحيث يتم فحص جميع السيدات اللواتي يترددن على مستشفيات الولادة حفاظا على حياتهن وسلامة الطاقم الطبي، لافتا الى أن مستشفى الهلال الإماراتي عمل مؤخرا على تطبيق برنامج الفزر ضمن البروتوكول المعمول بع في وزارة الصحة.

وأكد على أهمية هذا البرنامج كونه يسهم في تقديم خدمة آمنة للسيدات داخل مستشفيات الولادة، الى جانب تخفيف الازدحام في قسم الطوارئ والتعامل مع الحالات الخطرة كأولوية هامة بما ينعكس ايجابا على صحة الأمهات وأطفالهن.

وذكر د.أيوب أن الطواقم الطبية داخل مستشفيات الولادة تعاملت مع (111) حالة ولادة طبيعية مصابة بالفيروس كان نصيب الأسد منها في مستشفى الهلال الإماراتي التي وصلت الى (56) ولادة طبيعية، الى جانب اجراء 32 عملية قيصرية لسيدات مصابات بالفيروس كان أعلاها في مجمع كمال عدوان الطبي التي بلغت (20) عملية قيصرية.