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خلال يوم دراسي حول المشاريع الاقتصادية النسائية في ظل كورونا

التنمية الاجتماعية تؤكد على مساهمتها لدعم المشاريع الصغيرة

04 كانون ثاني / يناير 2021 10:06

التنمية الاجتماعية تؤكد على مساهمتها لدعم المشاريع الصغيرة
التنمية الاجتماعية تؤكد على مساهمتها لدعم المشاريع الصغيرة

غزة- الرأي

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية  ممثلة في دائرة التمكين الاقتصادي - الإدارة العامة للحماية الاجتماعية في يوم دراسي مع مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر حول واقع المشاريع الإقتصادية التي تديرها النساء في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك ضمن فعاليات حملة دعم ومساندة صاحبات المشاريع الاقتصادية المتضررات من جائحة كورونا
و شاركت الوزارة بورقة عمل حول دور دائرة التمكين الاقتصادي بالوزارة في دعم المشاريع الصغيرة  قدمها أ. محمد ابو العلا مدير دائرة تدريب المشاريع الصغيرة في وزارة التنمية الاجتماعية.

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