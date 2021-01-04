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5 وفيات و360 إصابة جديدة بكورونا في غزة

04 كانون ثاني / يناير 2021 10:19

غزة - الرأي

نشرت وزارة الصحة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الاثنين.

وأعلنت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة و360 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

إليكم ملخص التقرير اليومي للحالة الوبائية في قطاع غزة

إجراء 1851 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية. 

تسجيل ( 360) اصابة جديدة بفيروس كورونا. 

تعافي 510 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا. 

5 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا 

اجمالي تراكمي للمصابين 42738 اصابة 

اجمالي الحالات النشطة 9784 حالة 

اجمالي المتعافين 32556 حالة 

إجمالي الوفيات 398 حالة وفاة 

إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 245 حالة. 

إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 141 حالة.
 

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