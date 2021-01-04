زكاة الدرج تنفذ المرحلة الثانية من مشروع الجاكيت الشتوي لـلمحتاجين

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة الدرج، صباح اليوم المرحلة الثانية من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين في منطقة الدرج شرق مدينة غزة، حيث استفاد في هذه المرحلة 600 أسرة بدعم من جمعية قوافل للاغاثة والتنمية في دولة الكويت الشقيقة.

وأوضح رئيس اللجنة عبد القادر أبوالنور ، أن المشروع يأتي ضمن خطة زكاة الدرج السنوية لمد يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين واستكمالاً للمشاريع الاغاثية التي أطلقتها منذ بداية انتشار وباء كورونا، وذلك من باب مسؤوليتها الاجتماعية والانسانية لتقديم وتلبية مستلزمات هذه الأسر وسط الظروف الصعبة التي يعيشونها في غزة .

وبيّن، أن العمل الخيري سيبقى مستمر وقوفاً ومساندةً للفقراء وعمل اللجنة وجهودها متواصلة في توفير مستلزمات الأسر للتخفيف من الأعباء الواقعة على كاهلهم والحد من معاناتهم .

وأعرب أبوالنور ، عن شكره لكل المساهمين في عون الفقراء في غزة موجهاً شكره لجمعية قوافل التي تلبي نداء الضعفاء باستمرار في غزة وتقف معهم في ظروفهم السيئة.