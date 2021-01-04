"أونروا" تكشف الإجراءات الجديدة بشأن المساعدات الغذائية

غزة - الرأي

تحدث المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بغزّة عدنان أبو حسنة ، اليوم الإثنين، عن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الأونروا بشأن عملية المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين.

وأكّد أبو حسنة في بيانٍ صحفي، على أنّ الأونروا في المرحلة المقبلة ستمنح كل لاجئ مسجل في "كرت التموين"، مساعدات غذائية، باستثناء من له راتب ثابت ومنتظم بحد أدنى سيتم تحديده لاحقًا.

وأوضح أنّ هذه الإجراءات هي تقنية، وتهدف لتوزيع تلك المساعدات بشكل عادل على من يستحقها، مُضيفاً: "تجري عملية فلترة لأسماء المستفيدين، لأنّ هناك العديد من الأشخاص وهم من الأغنياء يتسلمون مساعدات غذائية على حساب آخرين هم بحاجة لها".

وأشار إلى أنّ فكرة المؤامرة ليست مطروحة في سياسات الوكالة، ونفس الكمية التي يتسلمها اللاجئون من المساعدات الغذائية، سوف سيتم توزيعها على نفس الأشخاص.

وفي ختام بيانه، شدّد أبو حسنة على أنّ الأونروا تعيش أزمة مالية كبيرة باتت تتمثل في أنّ المصروفات أكثر من الدخل، مُستكملاً: "العالم أصبح يقطّر المال على الأونروا".