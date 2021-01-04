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خلال دورة تدريبية

التنمية الاجتماعية تناقش ضمانات حقوق النساء والأطفال في أوقات الأزمات

04 كانون ثاني / يناير 2021 12:14

التنمية الاجتماعية تناقش ضمانات حقوق النساء والأطفال في أوقات الأزمات
التنمية الاجتماعية تناقش ضمانات حقوق النساء والأطفال في أوقات الأزمات

غزة- الرأي

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية في دورة تدريبية نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، استهدفت العاملين في مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث وبيت الأمان لرعاية النساء المعنفات حول ضمانات حقوق النساء والأطفال في أوقات الأزمات والطوارئ .

 وتم مناقشة خلال الدورة التدريبة طرق القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى مدى التزام العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية بموجب انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية وانعكاساتها على حقوق الأطفال والنساء.
كما هدفت الدورة إلى تمكين الفريق العامل في المؤسسات الإيوتئية من معرفة الاتزامات المناطة بهم بموجب الاتفاقيات والتشريعات الوطنية.

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