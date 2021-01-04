مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

القدس المحتلة – الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عدداً من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم وحراس المسجد، الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى يومياً ما عدا الجمعة والسبت بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على المسجد.