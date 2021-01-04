وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يناقش مع المشرفين تجويد آليات التعليم عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا" تكشف الإجراءات الجديدة بشأن المساعدات الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية شمال غزة.. شعلة الإبداع وأيقونة التميز وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تناقش مشاريع التشغيل المؤقت مع "التشريعي" وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يجري عملية معقدة لمريض أربعيني وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأوروبي يكرم موظفيه مع بداية العام الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم ملتقى حول واقع أطفال فلسطين في ظل الاحتلال وكورونا وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن إطلاق (100) مشروع لتطوير القطاع الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الدرج تنفذ المرحلة الثانية من مشروع الجاكيت الشتوي لـلمحتاجين وكالة الرأي الفلسطينية غزة: الإعدام شنقاً لمدان بقتل خالته
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

04 كانون ثاني / يناير 2021 12:17

اقتحام مستوطنون لباحات الأقصى
اقتحام مستوطنون لباحات الأقصى

القدس المحتلة – الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عدداً من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم  وحراس المسجد، الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى يومياً ما عدا الجمعة والسبت بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على المسجد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الثانية من مشروع الجاكيت الشتوي لـلمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟