الاحتلال يهدم منشآت تجارية ومساكن في القدس وبيت لحم

الضفة المحتلة – الرأي:

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدداً من المنشآت والمساكن في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وبلدة الخضر بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس شرعت بهدم عدد من المنشآت التجارية في المنطقة الصناعية، ومساكن في حي النجمة في البلدة، بعدما أخطروا أصحابها قبل أسبوع بالهدم.

كذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرفة "سقيفة" زراعية في بلدة الخضر حنوب محافظة بيت لحم.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال هدمت السقيفة في منطقة "البيرة" جنوب البلدة تعود للمواطن صلاح الدين أحمد صلاح، بحجة عدم الترخيص، واستولت على ما بها.