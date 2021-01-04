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لمتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية

وزارة السياحة تنفذ 45 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية

04 كانون ثاني / يناير 2021 01:09

وزارة السياحة تنفذ 45 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية
وزارة السياحة تنفذ 45 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية

غزة- الرأي

واصلت طواقم وزارة السياحة والاثار، جولاتها التفقدية على العشرات من المنشآت السياحية في قطاع غزة لمتابعة الالتزام بقرارات الاغلاق وتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامه ابناء شعبنا، والحد من انتشاء فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن طواقمها برفقه عناصر مباحث السياحة اجرت خلال اليومين الماضيين 45 جولة على المنشآت السياحية ما بين مطاعم وشاليهات وكافيهات واكشاك في مدينة غزة اضافة الى جولة على بعض المنشآت في مدينة رفح، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة حفاظاً على حياته وسلامه المواطنين .
واشارت الوزارة انها تتابع مع الجهات الحكومية المختصة عدد من المخالفات التي تم رصدها خلال جولاتها المتعددة سواء للإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت او عدم الالتزام بموعد الاغلاق المسائي او عدم التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة وفى مقدمتها التباعد وعدم الازدحام بين المواطنين، والالتزام بلبس الكمامة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وجددت الوزارة دعوتها لكافة اصحاب المنشآت السياحية الالتزام بالإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، اذا قررت الجهات المختصة استمرار العمل بها خلال الاسبوع القادم، كذلك الاغلاق اليومي بعد الساعة السادسة مساء، وذلك تجنباً لاتخاذ أي إجراءات عقابية بحقهم .

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