الكتلة الإسلامية تزور رؤساء وعمداء الجامعات

غزة- الرأي

زارت الكتلة الإسلامية في قطاع غزة مع بدء العام الجديد 2021 رؤساء وعمداء الجامعات، وأوضح م. محمد فروانة رئيس الكتلة الإسلامية في قطاع غزة بأن هذه الزيارات تأتي من باب التواصل مع الأكاديميين والإداريين في الجامعات ولإهدائهم الأجندة الوطنية الفلسطينية.

وأشار فروانة إلى أن تنفيذ الزيارات تم باتخاذ كافة التدبير التي أعلنت عنها لجنة الطوارئ ووزارة الصحة الفلسطينية لضمان الحفاظ على سلامة الجميع، وقال " نبدأ عامًا جديدًا بهمة جديدة ونفتتح العام بزيارة رؤساء وعمداء الجامعات الذين نعتبرهم ركيزة هامة من ركائز التعليم الجامعي في قطاع غزة".

وقال سعيد اللقطة الناطق باسم الكتلة الإسلامية " تحتوي الأجندة الوطنية على كافة الأحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية والمقاومة "، مشيرًا إلى انه قد تم الإشراف على هذه الأجندة من خلال مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة أ.يحيى السنوار.

ونوه اللقطة إلى ان الأجندة تحتوي على أكثر من 1500 مناسبة وطنية، وتتميز بأنها تجمع الكل الفلسطيني من حيث المناسبات والانجازات.

يذكر بأن الزيارات لاقت ترحيبًا من إدارات الجامعات وأثنوا على الأجندة لما فيها من معلومات هامة حول القضية الفلسطينية والمقاومة، وبدأت الكتلة الإسلامية مشروع الزيارات نهاية شهر ديسمبر 2020 بزيارة أكثر من 10,000 طالب وأهدتهم الأجندة الوطنية.