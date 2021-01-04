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20 وفاة و1009 إصابات جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

04 كانون ثاني / يناير 2021 03:20

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة ظهر الاثنين، عن تسجيل 20 وفاة و1009 إصابات بفيروس "كورونا" بعد فحص 5463 عيّنة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية بتسجيل 1413 حالة تعافٍ؛ لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وبيّنت أنّه تمّ تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية المحتلّة "قلقيلية 1، الخليل 7، نابلس 3، جنين 1، رام الله 3"، فيما سجّل قطاع غزة 5 وفيات.

وأشارت إلى أنّ الإصابات الجديدة بكورونا سُجّلت على النحو التالي: "طولكرم (71)، طوباس (22)، ضواحي القدس (45)، قلقيلية (18)، الخليل (108)، نابلس (105)، بيت لحم (44)، جنين (58)، رام الله (158)، سلفيت (12)، أريحا (7)"، قطاع غزة (361)".

وأضافت أنّ حالات التعافي الجديدة توزّعت حسب التالي: "طولكرم (102)، طوباس (33)، قليلية (32)، الخليل (140)، نابلس (195)، بيت لحم (172)، جنين (74)، رام الله (108)، سلفيت (35)، أريحا (12)"، قطاع غزة (510)".

ولفتت الوزارة إلى وجود 113 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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