الاحتلال يجرف أراض قرب مدخل قرية غرب رام الله

فلسطين المحتلة - الرأي

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أراضٍ زراعية لفلسطينيين في قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله، في وقت واصلت فيه فرض الإغلاق عليها.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال جرفت مساحة كبيرة من الأراضي المحيطة بمدخل القرية الرئيسي، والتي تعود ملكيتها لرأفت حسن محمد حسن، وذلك بغرض إنشاء برج مراقبة عسكري في المكان.

وكانت قوات الاحتلال أحكمت اغلاق قرية دير نظام صباح اليوم بعدما اعتقلت 20 مواطنا منها أمس، حيث أفرجت عن 16 من المعتقلين وأبقت على أربعة منهم قيد الاعتقال، وهم: شهاب عبد الحميد التميمي، والشقيقان سائد وشاكر عبد المعطي الخطيب، وتوفيق الخطيب.

وتشهدت قرية دير نظام (1200 نسمة) اقتحامات من قبل قوات الاحتلال وهجمات من قبل مستوطني "حلميش" المقامة على أراضيها والذين يسعون للسيطرة على عين المياه الخاصة بالقرية.