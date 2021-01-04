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الاحتلال يؤكد مقتل المستوطنة "هورغان" بعملية فدائية انتقاماً لأسير

04 كانون ثاني / يناير 2021 08:28

مكان العملية
مكان العملية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن العملية التي قتلت خلالها المستوطنة "استير هورغان" في غابة ريحان شمال الضفة الغربية المحتلة كانت قومية.

وأكد الاحتلال أن منفذ العملية هو محمد قبها (40عاماً) من قرية طورة في جنين، وقد نفذها انتقامًا للأسير كمال أبو وعر، الذي اُستشهد في بالسجون بتاريخ 10/11/2020.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الفدائي "قبها" يعتبر أسيراً سابقاً في سجون الاحتلال.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد أعلنت أنه تم العثور على جثة المستوطنة "هورغان" البالغة من العمر 52 عاماً، في تاريخ 31 ديسمبر الماضي.

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